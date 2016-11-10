Туполев – главный авиаконструктор страны
Туполев – главный авиаконструктор страны

128 лет назад родился Андрей Туполев, русский авиаконструктор, один из основателей отечественного авиапрома

Андрей Николаевич родился 29 октября (по старому стилю) 1888 года в селе Пустомазово Тверской губернии. Его отец Николай Иванович был из сибирских казаков, он работал нотариусом в окружном суде, мама Анна Васильевна была хорошо образована, знала несколько языков. Первоначальное образование своим детям, а их в семье было семеро, дала именно она.

Чтобы дети могли продолжить образование, семья переехала в Тверь. Обучаясь в тверской гимназии, Андрей обнаружил склонность к технике, он понял, что ему «нужно идти в этом направлении».

В 1908 году Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище, здесь в Воздухоплавательном кружке он познакомился с Николаем Жуковским, основоположником аэродинамики. Знакомство со знаменитым ученым оказало большое влияние на молодого Туполева. «С этого мгновения началась моя авиационная жизнь», - говорил он впоследствии.

Но занятия аэродинамикой пришлось прервать, Туполева как участника студенческих волнений исключили из училища и выслали домой. В училище он восстановился в 1913 году. В Москве Андрей Николаевич участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро, которое производило необходимые расчеты для резко возросших нужд военной авиации – шла Первая мировая война.

Училище Туполев окончил с отличием в 1918 году, вместе с Жуковским выступил организатором Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), в ЦАГИ он возглавил авиационный отдел. Перед ЦАГИ стояла масштабная задача – создание отечественного авиапрома.

А 1923 году Туполев сконструировал свой первый легкий одноместный самолет АНТ-1, в 1924 году АНТ-2, это был первый цельнометаллический самолет, в следующие годы цельнометаллические самолеты, разработанные конструктором стали выпускаться серийно. Это были надежные машины, на которых был установлен целый ряд мировых авиарекордов, на низкоплане АНТ-25 Валерий Чкалов совершил перелет в Америку, на самолетах АНТ-6 была высажена в 1937 году первая экспедиция на Северный полюс.

В 1937 году Туполева, запустившего советский авиапром, арестовали, обвинили в шпионаже и приговорили к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Продолжая работу в заключении, Андрей Николаевич создал фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2). От дальнейшего отбывания наказания Туполева освободила начавшаяся война.

Самолеты-бомбардировщики, торпедоносцы, разведчики разработанные Туполевым, участвовали в боевых действиях и приближали победу 1945 года. Всего конструктор разработал свыше 100 типов самолетов, 70 из них выпускались серийно. Знаменитые Ту вошли в основной состав авиапарка Советского Союза и экспортировались в десятки стран.

За свою пятидесятилетнюю научную и конструкторскую деятельность Андрей Туполев подготовил плеяду выдающихся советских авиаконструкторов, многочисленные кадры ученых и инженеров, работающих ныне во многих организациях авиационной промышленности.

Скончался гениальный конструктор 23 декабря 1972 года. 

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