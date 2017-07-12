Царицын - русский форпост на Диком поле

Нижнее Поволжье имеет древнюю и богатую историю, о кочевых народах, живших на этой территории, сарматах, савроматах и гуннах, упоминали греческие и римские историки. Позже в Нижнем Поволжье появились хазары, буртасы, печенеги и половцы, последних в первой половине XIII века подчинили кочевники Монголии.

На долгие годы Нижнее Поволжье стало территорией Орды, сначала Золотой, а после ее распада – Большой или Волжской. После нашествия Тамерлана эти земли пришли в запустение. Русское освоение Нижнего Поволжья началось после покорения Астраханского ханства, по указу Ивана IV астраханские воеводы должны были обеспечивать безопасность Волжского торгового пути.

На Волге создавались временные сторожевые пункты, это помимо «Патриаршей летописи» подтверждает английский купец Христофор Бэрроу, проезжавший через эти края в Персию в 1579 году.

«В 7 верстах ниже, на острове, называемом Царицыным (Tsaritsna), русский царь держит в летнее время отряд из 50 стрельцов для охраны дороги, называемый татарским словом караул», - отмечал он.

Сообщение англичанина является одним из первых письменных упоминаний об острове, как месте дислокации стрелецкого отряда.

Название острова произошло от название реки Царица, которое некоторые исследователи производят от тюркского сары-сы - мутная вода, что созвучно со словом царица и именно так было переосмыслено русскими.

Про речку Царицу, правый приток Волги, упоминают документы от 1570 года, а упоминания о Царицыне относится к 1589 году. Тогда царь Федор Иванович направил воеводам Григорию Засекину (основателю Самары), Роману Олферову и Ивану Нащекину грамоту, в которой повелевал приступить к строительству крепости и города.

Грамота датирована 2 июля 7097 года от Сотворения мира, в пересчете на современный календарь это 12 июля 1589 года.

Форпост был необходим, места эти были страшные, здесь орудовали банды ногайских татар и казачьи ватаги; здесь находился загадочный город, «называвшийся у русских Содомом и провалившийся в землю за нечестие его обитателей», как сообщал английский путешественник.

Согласно царскому предписанию воеводы приступили к строительству острога, выбрав для этого место напротив устья Царицы. До конца XVI века крепость и поселения близ нее располагались на островке, но его малая площадь не имели перспектив для дальнейшего роста, поэтому вскоре город был перенесен на правый берег Волги.

Царицын стал форпостом юго-восточных рубежей российского государства, пунктом для дальнейшего освоения и развития Нижнего Поволжья. Многие годы город имел важное стратегическое значение, которое со временем утратилось, но вновь он заявил о себе как ключевой точке в середине XX века. Здесь состоялась Сталинградская битва, ставшая переломной в самой страшной войне человеческой истории.

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