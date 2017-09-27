Царевна Софья – первая женщина во главе Русского государства
Илья Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре»

Илья Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре»

Для общества, живущего по Домострою, было несколько необычным, что правителем государства стала женщина

«Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякой прилежностью и правосудием всем и к удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства…», - таким словами охарактеризовал правление царевны Софьи князь Борис Куракин, автор истории царствования Петра I.

Софья Алексеевна родилась 17 (27) сентября 1657 года, она была шестым ребенком в семье Алексея Михайловича и Марии Ильиничны. К управлению государством ее не готовили, для общества с патриархальным укладом такое было маловероятным.

Тем не менее Софья получила замечательное для своего времени образование, владела польским языком, читала на латыни и древнегреческом, писала стихи и прозу. Ее умственные способности были отмечены ученым Симеоном Полоцким, свою ученицу он называл «девой великого ума».

И когда в стране по смерти ее брата царя Феодора встал вопрос о престолонаследии, Софья вышла из тени и активно включилась в борьбу партии Милославских с партией Нарышкиных. Мотивами этой борьбы выступало не только честолюбие царевны, но и инстинкт самосохранения, поражение означало либо ссылку, либо заточение в монастырь, в крайнем случае – плаху.

В этой борьбе Милославским не удалось сыграть по собственному сценарию, на престоле оказались представители обеих партий, а поскольку царь Иван V был слаб умом, царь Петр I – слишком юн, поэтому регентом под нажимом стрельцов избрали Софью. Для Милославских игра была не проиграна, оставалось довольно много времени для политических маневров.

Сначала Софья обезопасила себя, а вместе с тем православное духовенство от бунтовщиков-старообрядцев, которые хотели воспользоваться династическим кризисом для возвращения утраченных при Алексее Михайловиче и патриархе Никоне позиций.

Далее Софья устранила лидера стрельцов Ивана Хованского, при помощи которого она пришла к власти. Стрельцы к тому времени стали силой, неподконтрольной правительству, через которую Хованский преследовал свои интересы. Москве подавление стрелецкого бунта принесло мир и спокойствие.

Подчинив себе силовиков, регент приступила к другим государственным делам. Правительство, которое возглавил фаворит Софьи князь Василий Голицын, а на ключевых постах стояли люди партии Милославских, провело ряд реформ, которые для XVII века выглядят довольно гуманными. Так один из указов запрещал взыскивать долги с вдов и сирот, если после смерти мужей и родителей они оставались без имения. Смертная казнь за произнесение «непристойных и затейных» слов была заменена наказанием кнутом и ссылкой.

Софья продолжила дело, начатое еще ее братом царем Федором, при ней открылась Славяно-Греко-Латинская Академия, ставшая первым в России высшим учебным заведением. Софья покровительствовала науке и искусству, дети из знатных семейств получили возможность получения образования заграницей.

Правительственные меры, направленные на ликвидацию таможен на границе с Малороссией, способствовали дальнейшей интеграции этого края в Россию. При Софье русская дипломатия одержала крупную победу, согласно условиям Вечного мира с Речью Посполитой, Киев, а также Левобережная Украина перешли к Русскому государству.

Однако, кроме побед во время правления Софьи, были и поражения. Выполняя свои партнерские обязательства перед антитурецкой Священной Лигой, участником которой являлось Русское государство, оно дважды, в 1687 и 1689 годах направляло в Крым свои войска. Для нас обе кампании оказались безрезультатными, выгоду из них извлекли лишь союзники.

Из-за того, что главные военные силы были задействованы в первом крымском походе, правительству не удалось своевременно оказать помощь Албазинскому воеводству в Приамурье, в результате чего русским пришлось уйти из этого региона и уступить его китайцам.

Власть Софьи закончилось вскоре после женитьбы Петра Алексеевича. Сводный брат был вполне самостоятелен и более не хотел находиться под опекой сестры. В возникшем противостоянии победителем вышли Нарышкины и Петр. В этот раз междоусобица завершилась фактически бескровно. «Зазорное лицо», так Петр называл свою сестру, отстранили от регентства и сослали в монастырь, который для надежности поставили охранять преображенский караул.

Когда в 1689 году московские стрелецкие полки учинили бунт, то Петр I, в ходе расследования усмотрел в нем руку Софьи, и во избежание неблаговидных обстоятельств он приказал сестру постричь в монахи.

Софья окончила дни земной жизни в Новодевичьем монастыре, она умерла в июле 1704 года в возрасте 46 лет. 

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