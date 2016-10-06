Томску 412 лет

Завоевание Иваном Грозным Казани, а затем покорение Сибирского ханства Ермаком, открыли русским путь на восток. Казаки и свободолюбивые люди начали мирное освоение Восточной Сибири. Местные князьки, наученные опытом хана Кучума, не желали вступать в противостояние с сильным противником.
Они присягали на верность русскому царю и в нем видели защиту от кочевников с юга. Одним из них был князь Тоян, правитель небольшого татарского племени эушта, жившего на берегах реки Томи. К началу XVII века русские подошли к месту жительства этого племени, и Тоян, чтобы перейти под власть русского царя с минимальными для себя издержками, отправился с посольством в Москву.
В 1604 году он привез богатые царю Борису Годунову, присягнул ему на верность и просил возвести на берегу Томи русскую крепость. Тоян принял правильное решение, в отличии от других князьков, он был освобожден от уплаты дани.
В марте 1604 года Борис Федорович поручил казачьему голове Сургута Гавриле Ивановичу Писемскому и стрелецкому голове Тобольска Василию Фомичу Тыркову построить крепость на берегах Томи. Первых строителей Томска Годунов благословил иконою Святой Троицы. В построении Томского острога принимали участие атаман Дружина Юрьевич, казаки и стрельцы из Тюмени, а также отряд Остяцкого князя Онжи.
В довольно быстрые сроки деревянная крепость была построена, рядом поставлены избы для первых жителей поселения и все постройки обнесены тыном. Дата основания города нам известна из грамоты Посника-Бельского из Канского острога, она была адресована Писемскому и Тыркову: «Вы, господине, по Государя Царя и Великого князя Бориса Федоровича вся Русии наказу, в Томской волости город сделали со всеми крепостьми, сентября в 27 день». Два года спустя служилые возвели первую в городе Троицкую церковь. Первыми жителями Томска были ее строители, служилые люди из Тобольска, Тюмени, Березова и Сургута.
Томск выдерживал несколько осад инородцев, его осаждали киргизы и татары в 1614, 1624, 1630, 1654 и другие годы. Часто поводом для бунтов и выступлений инородцев служило поведение русских людей, в том числе и воевод, которые превышали свои должностные полномочия и обирали местное население сверх меры. Столкновения с туземцами продолжались до середины XVIII века.
К этому времени вокруг Томска появилось множество новых поселений. Границы государства значительно расширились, и город стал терять свое оборонительное значение, но при этом увеличивалась его экономическая мощь. Указами из Москвы в Томск переселялись крестьяне из соседних областей, переселенцам правительство выделяло подъемные. Вместе с вынужденными переселенцами в Томск перебирались свободные граждане.
Среди первых переселенцев были не только русские, но и литовцы, поляки, шведы, немцы (в истории Томска губернаторами были девять этнических немцев), а позже и евреи.
Томск, как и другие поселения Сибири, был местом ссылки, их число было довольно приличным. Так, судя по данным 1860 года, из 960 томских ремесленников 380 были ссыльными. Из известных людей ссылку в Томске отбывали прадед А.С. Пушкина Абрам Ганнибал, декабрист Гавриил Батеньков, революционер Михаил Бакунин, сценарист Николай Эрдман, философ Густав Шпет, поэт Николай Клюев.
До конца XIX века город динамично развивался, но прокладка в конце 90-х годов железнодорожного движения южнее города, затормозила его экономическое развитие. В советский период (в эпоху Брежнева) в городе были заложены основы научно-образовательного комплекса, которые впоследствии способствовали тому, что Томск стал одним из крупнейших образовательных, научных и инновационных центров в России.
Комментарии