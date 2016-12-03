Тимирязевка – флагман аграрного образования России
Тимирязевка – флагман аграрного образования России

Старейшее высшее аграрное учебное заведение России было основано 3 декабря 1865 года

Открытию Петровской земледельческой и лесной академии предшествовала долгая работа, еще в 1857 году Императорское московское общество сельского хозяйства признало необходимым создание в Москве сельскохозяйственного института.

Общество арендовало подмосковную Петровско-Разумовскую усадьбу, она представляла собой уже подготовленную базу, здесь потомки графа Кирилла Разумовского занимались садоводством, растениеводством и животноводством. В 1861 году усадьба была выкуплена у собственников государством. Главный архитектор Министерства государственных имуществ Николай Бенуа на месте старого дворца возвел двухфасадный учебный центр с часовой башней.

Устав академии был разработан доктором ботаники Николаем Железновым (он стал первым директором института) и профессором химии Павлом Ильенковым.

Начало лекций состоялось 25 января 1866 года. В академии преподавались следующие дисциплины: сельское хозяйство, общее и частное скотоводство, ветеринарные науки, сельское строительное и инженерное искусство, лесоводство, технология сельскохозяйственная и лесных производств, практическая механика, низшая геодезия, химия, физика и метеорология, ботаника, зоология, минералогия и геогнозия, политическая экономия и даже богословие.

В академию в качестве студентов и слушателей допускались представители всех сословий. Они могли изучать полный курс наук, так и выбирать отдельные курсы. Первыми профессорами академии были Николай Кауфман, Илья Чернопятов, Виктор Графф, Митрофан Щепкин, Василий Собичевский, Иван Ауэрбах и другие.

Академия имела собственную метеообсерваторию, которая помимо погодных наблюдений занималась измерением солнечной радиации, продолжительности солнечного сияния, испарения и температуры почвы.

В конце XIX века на территории академии был разбит ботанический сад и заложена селекционная станция. За 20 лет селекционером Дионисием Рудзинским было выведено десятки сортов пшеницы, гороха и картофеля.

Название учебного заведения менялось несколько раз, в 1923 году в ее название включили имя выдающегося русского ученого и профессора академии Климента Тимирязева (1843-1920).

За последние десятилетия в вузе открылись новые факультеты: технологический, учетно-финансовый, факультет военного образования; появились новые специальности: биология, прикладная информатика, садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство и другие.

Сегодняшняя Тимирязевка – это не только вуз, но и учебное хозяйство: на полях академии отрабатываются новые сельхозтехнологии, это сады, за саженцами в академию приезжают многие хозяйства и садоводы, это зоостанция и птичник, что позволяет выполнять многие практические работы на этих площадках.

За полтора столетия Тимирязевка подготовила свыше 200 тысяч высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства. Среди знаменитых выпускников – генетик Николай Вавилов, основоположник советской научной школы агрономической химии Дмитрий Прянишников, основоположника отечественной зоотехнической науки Ефим Лискун, экономист Александр Чаянов и многие другие.

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Места: Москва
События: наука
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