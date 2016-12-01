Тегеран-43

В первые годы Великой Отечественной войны союзники не скупились на обещания – и все же, реальная помощь с их стороны ограничивалась ленд-лизом. Основную тяжесть Второй мировой СССР взвалил на свои плечи. Только после Сталинграда и Курской дуги страна начала понемногу расправляться.

Перспективы победы в войне уже вырисовывались достаточно отчетливо для того, чтобы необходимость серьезного разговора о будущем стала очевидной. В конце 1943 года, на Тегеранской конференции встречаются вожди мировых держав. Они сошлись для дипломатических переговоров, чтобы обсудить принципы дальнейшего ведения войны и определить пути послевоенного устройства мира.

Первая и очевидная задача, то есть, победа над гитлеровской Германией и ее союзниками — была, казалось бы, общей для всех. Другие вопросы, по сравнению с этим, отходили на второй план. Однако, сам подход каждого из участников к решению этой задачи зависел от частных интересов сторон. Свои интересы преследовали и США, и Англия, и Советский Союз.

Союзники (в первую очередь, Англия) были кровно заинтересованы в том, чтобы после победы максимально ограничить влияние Сталина в Европе. При этом руководство США преследовало еще одну цель: способствовать разрушению в результате войны Британской империи, чтобы предельно снизить влияние Англии на континенте. Одновременно, Англия и США втайне вели совместные работы по созданию атомной бомбы, которую, при необходимости, можно было бы применить против Советского Союза. Позиция же Сталина была ясна: получить от союзников как можно больше, отдав им как можно меньше взамен. У него имелись также стратегические планы по укреплению советского влияния в Европе и Азии.

Вопрос об открытии второго фронта поднимался нашей страной практически с самого начала войны. Но даже когда Россия изнемогала под ударами гитлеровских войск, когда битва под Сталинградом потребовала максимального напряжения сил, союзники не сочли возможным облегчить положение на восточном фронте открытием фронта на Западе. Теперь же открытие второго фронта входило и в их интересы: отдать Сталину всю Европу они не могли.

Одним из признанных историками успехов Сталина в Тегеране стало то, что ему удалось добиться относительного взаимопонимания с Рузвельтом. Американский президент прекрасно понимал, что Британия обречена на союз с США, а взаимодействуя с СССР, можно существенно ограничить ее возможности. Именно поэтому было отвергнуто предложение Черчилля о начале высадки союзников с Балкан, что отрезало бы Красной Армии путь в Центральную и Восточную Европу.

Открытие второго фронта было назначено на май 1944 года, реально оно состоялось 6 июня. Преимущество было на стороне советского вождя, в том числе, и потому, что разведка заранее доставила ему достаточно точные сведения о военных планах союзников и их позициях на предстоящих переговорах. Тем не менее, условием открытия второго фронта союзники поставили одновременное с этим шагом — широкое наступление советских войск, которое не позволило бы немцам перебросить свои войска на Запад. Таким образом, по сути, о существенном облегчении положения нашей страны и армии говорить не приходилось.

Кроме открытия второго фронта, на конференции обсуждались и другие вопросы. Предложение о разделении Германии на пять независимых государств было отвергнуто Сталиным, как показали последующие события, в его планы входило утверждение своего влияния если не на всю Германию, то хотя бы на ее часть, а о разграничении зон оккупации речь в Тегеране еще не шла. Было принято заявление о будущих границах Польши, причем, ее граница с СССР проходила по той же линии, что и в 1939 году.

Советский Союз принял на себя обязательство вступить после победы над Германией в войну с Японией, что совершенно не противоречило сталинским планам в отношении дальнего Востока. Наконец, в Тегеране впервые прозвучали предложения о создании в будущем глобальной международной организации, каковой впоследствии и стала Организация Объединенных Наций.

Уже тогда, в 1943 году, когда Вторая мировая война была в разгаре, а до победы было еще далеко, закладывались основы послевоенного устройства мира, определившие историю всей второй половины XX века — распад Британской империи, разделение Европы, противостояние двух мировых держав. Тегеранская конференция стала признанной победой советской дипломатии, но эта победа была бы невозможна, если бы она не была подкреплена победами, достигнутыми в боях с фашистскими захватчиками.

Далее в рубрике