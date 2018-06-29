Ташкент сдаётся русским

В отличие от Англии, пытавшейся установить влияние на землях довольно отдалённых от Британских островов, территориальное расширение России было естественным процессом роста государства. В конце XVIII-XIX веков казалось, что территориальные интересы двух стран по понятным причинам пересечься не могут, но уже в 1807 году владельцы Ост-Индийской компании испугались плана задружившихся в Тильзите Наполеона Бонапарта и Александра I двинуть свои войска в Индию.

И хотя угроза удара по Индии вскоре миновала, спустя несколько десятилетий она появилось вновь. Российская империя медленно, но неумолимо продвигалась вглубь Центральной Азии и, являясь единственным реальным соперником англичан в этом регионе, сгенерировала Большую Игру. Усилившееся положение России в Центральной Азии могло стать тем инструментом, который позволил бы нам оперировать на других направлениях внешней политики.

Англичане понимали, какие интересы у России в этом регионе. В 1865 году в лондонском ежеквартальном обозрении отмечалось, что Петербург прекрасно знал, «если у Англии имеется ахилессова пята, то это на Востоке, и, следовательно, чем сильнее русская позиция в Средней Азии, тем более высоким тоном может Россия дискутировать всякий вопрос европейской политики».

Для большинства же местных жителей, преимущественным было налаживание экономических связей с Россией, а не с Ост-Индийской компанией. Самым ярким показателем в этом отношении являлся богатейший среднеазиатский город Ташкент. Даже английские историки признают это: «Своим процветанием он был обязан не только обилию природных ресурсов, но и энергии и предприимчивости своих торговцев и близости к России, с которой существовали давние торговые связи. Не было секретом, что ведущие торговые семейства были бы счастливы сменить кокандское правление с его непомерными поборами на правление российское».

В 1865 году Ташкент являлся объектом притязаний правителей двух ханств — Бухарского и Кокандского. Русские, к тому времени вплотную подошли к границам Кокандского ханства и упускать богатого и стратегически важного города не хотели. Полковник Михаил Черняев, человек с неумолимой энергией, годом ранее взявший неприступный Чимкент, принимая решение о взятии Ташкента, действовал на свой страх и риск. Дело в том, что Петербург, опасаясь нервозной реакции Англии, которую только что успокоил меморандум министра иностранных дел Александра Горчакова, не рекомендовал ему наступательных действий.

Но для Черняева, уже имевшего опыт штурма этого города в октябре 1864 года, вопрос был решён. Михаил Григорьевич был честолюбив и не хотел отдавать лавры победителю другому, была вероятность, что поход на Ташкент мог возглавить оренбургский генерал-губернатор Николай Крыжановский, он «вздумает повести сам войска к Ташкенту, овладеет им, получит графа, а мы, трудящиеся, тут останемся в дураках», — заявлял Черняев. В начале мая он выдвинулся в поход, по пути захватил небольшую крепость Ниязбек и взял под контроль реку. Русские инженеры изменили русло этой водной артерии, питающей Ташкент, что стало первой частью успеха предприятия.

Полковник, подойдя к городу с 1900 солдатами и офицерами при 12 орудиях, направил правителям Ташкента предложение сдаться и перейти под протекторат России. К сожалению, антироссийская партия — это духовенство и военные, возобладала над пророссийской — купцами и торговцами. Оставалось одно — штурмовать город, это нужно было делать как можно скорее, т.к. бухарский эмир, извещённый о желании Ташкента перейти под его власть, собирал большую армию, чтобы разгромить отряд Черняева.

Шансы у русского полковника взять высокие и хорошо укреплённые стены города, за которыми его поджидали силы противника в 15 раз его превосходящие, были небольшие, но он решился. В ночь на 27 июня одна группа стала производить отвлекающий манёвр, чтобы привлечь к себе всё внимание противника, вторая начала штурм Камеланских ворот города. Под покровом ночи отряд незаметно пронёс к воротам штурмовые лестницы и по ним перебрался в город. Английский историк Питер Хопкир указывает, что русские обнаружили тайный лаз, который им также помог пробраться внутрь крепости.

Интересно, что в числе первых проникших в город, был протоиерей Андрей Малов, он шёл не с оружием, а с крестом в руках и одобрял нападавших. Это было символичным, в Среднюю Азию русские несли с собой не только европейскую цивилизацию и культуру, но и христианскую веру, до сих пор практически не знакомую местным жителям.

После того как ворота были открыты, весь отряд Черняева вошёл в город, на улицах которого завязались бои. К полудню русские владели уже половиной Ташкента. Большинство ташкентцев сражались без фанатизма, но 15 тысяч защитников поклялись на Коране, что будут биться до последнего. Чтобы обезопасить своих людей и дать им возможность отдохнуть, полковник приказал поджечь дома вокруг того места, где укрылся его отряд. Спустя двое суток, когда старейшины Ташкента поняли, что битва проиграна, а дальнейшее сопротивление лишь приведёт к ненужным жертвам и разрушению города, направили к русским делегацию, заявившую о капитуляции.

Это была одна из самых блестящих побед русского оружия, русский отряд численностью менее 2000 человек сумел принудить к сдаче город со 100-тысячным населением, и 30 тысячами защитников. Потери русских составили 28 человек. За эту блестящую победу Михаил Черняев получил прозвище «Лев Ташкента» и стал героем российской и международной прессы.

Генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Черняев, 1882

«С покорением Ташкента, – сообщал Александру II победитель, – мы приобретаем положение в Средней Азии, сообразное с достоинством империи и мощью русского народа».

Переход Ташкента под власть русских был взаимовыгоден обеим сторонам. Русский экспорт в среднеазиатские ханства увеличился с 4 740 тысяч рублей в 1864 году до 10 275 тысяч рублей в 1867 году. В тоже время в Россию стало ввозиться значительно больше товара из этого региона.

Сохранив все прежние порядки и обычаи города Ташкента, Черняев освободил горожан от уплаты всех видов налогов на год, запретил работорговлю и освободил, всех находящихся в неволе людей. Приход русских принёс Ташкенту в прямом смысле свободу.

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