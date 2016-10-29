Иду на таран!

Впервые в истории военной авиации таран применил знаменитый летчик, Георгиевский кавалер Петр Нестеров, он известен как автор «мертвой петли», которая по его имени названа «петлей Нестерова». Нестеров до применения тарана высказывал мнение, что машину противника можно сбить ударом колесами сверху. Однажды во время боя с австрийским аэропланом, он попытался применить свою теорию, но неверно произвел расчет скорости и ударил самолет противника фюзеляжем. После произведенного тарана Нестеров погиб, но его опыт был воспринят военными летчиками всего мира.

Русскими пилотами он применялся во время Первой мировой войны, во время гражданской войны в Испании, японско-китайской войны, в боевых сражениях на Халкин-Голе, на финской войне, и, конечно же, во время Великой Отечественной.

На таран пилоты шли в крайних случаях, когда отказывало оружие или боеприпасы были полностью израсходованы, но воздушный бой надо было продолжать. Первый таран во время Великой Отечественной войны был совершен в первый же час после ее начала. Его произвел старший лейтенант Иван Иванович Иванов, после успешного тарана немецкого бомбардировщика «Хейнкель-111», ему удалось посадить свой самолет, но от полученных ран он скончался.

Среди многих советских летчиков, совершавших смертельно опасный таран, выделяется выпускник Одесской военно-авиационной школы Борис Иванович Ковзан (1922-1985). Он четырежды шел на таран противника, первый их них он произвел 29 октября 1941 года самолете МиГ-3.

В тот день Ковзан на своем истребителе сопровождал штурмовики, в небе над Московской областью он вступил в бой с четырьмя Ме-110. Израсходовав все боеприпасы, Ковзан решил пойти на таран. Тараном он сбил один «Мессершмитт (по другим данным был сбит Ju 88).

Еще три тарана он совершил в следующем, 1942 году. Второй и третий – на самолете ЯК-1. Во время четвертого тарана, он чуть не погиб. На самолете Ла-5, Борис Иванович атаковал вражеский бомбардировщик, от удара его выкинуло из кабины, парашют раскрылся не до конца, с высоты 6000 метров Ковзан упал в болото. Его вовремя вытащили партизаны, наблюдавшие за воздушной битвой.

Переправленный через линию фронта, 10 месяцев пилот провел в госпитале, он потерял правый глаз, но ему удалось убедить медкомиссию разрешить ему вернуться в строй.

За время войны Борис Иванович совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев, сбил 28 немецких самолетов. За боевые заслуги ему было присвоено звание героя Советского Союза.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Герои «Русской планеты»»