Таможенной службе России 363 года
Служащего царской таможни Павла Верещагина «каждая собака знала». Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1970 г.

Служащего царской таможни Павла Верещагина «каждая собака знала». Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1970 г.

25 октября российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

Возникновение таможенного дела на Руси связано с установлением государственности и развитием торговли с соседними странами и народами. В Древней Руси существовала целая система сборов за провоз товаров через заставы, о таможне как таковой можно говорить после установления серии торговых договоров с Византией начиная с 907 года.

Само слово таможня («тамга») имеет тюркское происхождение и означает «подать» и «пошлина». Оно пришло на Русь вместе с монголо-татарами в XIII веке. Человек, собирающий тамгу – это таможенник.

Становление таможенного дела следует рассматривать в контексте развития «цивилизованных» механизмов в государстве. Таможенные сборы были своего рода замещением прежнего варварского грабежа, причем, как отмечают исследователи, переход от грабежа к законному взиманию сбора произошел не сразу. Но со временем таможня став одним из государственных органов, имела благоприятное влияние на общее экономическое состояние.

На Руси развитие таможенного дела связано с именем царя Алексея Михайловича Романова. 25 октября 1653 года царем был подписан указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». Возрастающие экономические и торговые связи Московского государства требовали унификации прежних таможенных правил.

Указ 1653 года устанавливал специальные ставки для торговых операций. Таможенная реформа при Алексее Михайловиче завершилась принятием Новоторгового устава в 1667 году. Поскольку он более полно регламентировал деятельность таможни и размеры сборов, Новоторговый устав называют первым таможенным уставом России.

Состав таможенной службы комплектовался двумя способами. Во-первых, к службе привлекались представители купеческого сословия, посадские люди и уездные крестьяне. В течение определенного срока они на безденежной основе отбывали таможенную повинность.

Во втором случае, таможня отдавалась в частные руки, заинтересованное лицо вносило в казну сумму денег, равную среднему сбору за прошедший период и получало право вести таможенные дела. Штат таможенников в таком случае комплектовался по усмотрению владельца.

В последующее время правила таможни неоднократно подвергались изменениям в соответствии с возрастающими потребностями российского государства. Для современной таможенной службы России дата 25 октября имеет двойное значение, также как и 363 года назад, в этот день в 1991 году был подписан указ президента РФ о создании Государственного таможенного комитета РФ, преобразованного в 2004 году в Федеральную таможенную службу.

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Места: Россия
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