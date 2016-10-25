Таможенной службе России 363 года

Возникновение таможенного дела на Руси связано с установлением государственност и и развитием торговли с соседними странами и народами. В Древней Руси существовала целая система сборов за провоз товаров через заставы, о таможне как таковой можно говорить после установления серии торговых договоров с Византией начиная с 907 года.

Само слово таможня («тамга») имеет тюркское происхождение и означает «подать» и «пошлина». Оно пришло на Русь вместе с монголо-татарами в XIII веке. Человек, собирающий тамгу – это таможенник.

Становление таможенного дела следует рассматривать в контексте развития «цивилизованных» механизмов в государстве. Таможенные сборы были своего рода замещением прежнего варварского грабежа, причем, как отмечают исследователи, переход от грабежа к законному взиманию сбора произошел не сразу. Но со временем таможня став одним из государственных органов, имела благоприятное влияние на общее экономическое состояние.

На Руси развитие таможенного дела связано с именем царя Алексея Михайловича Романова. 25 октября 1653 года царем был подписан указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». Возрастающие экономические и торговые связи Московского государства требовали унификации прежних таможенных правил.

Указ 1653 года устанавливал специальные ставки для торговых операций. Таможенная реформа при Алексее Михайловиче завершилась принятием Новоторгового устава в 1667 году. Поскольку он более полно регламентировал деятельность таможни и размеры сборов, Новоторговый устав называют первым таможенным уставом России.

Состав таможенной службы комплектовался двумя способами. Во-первых, к службе привлекались представители купеческого сословия, посадские люди и уездные крестьяне. В течение определенного срока они на безденежной основе отбывали таможенную повинность.

Во втором случае, таможня отдавалась в частные руки, заинтересованное лицо вносило в казну сумму денег, равную среднему сбору за прошедший период и получало право вести таможенные дела. Штат таможенников в таком случае комплектовался по усмотрению владельца.

В последующее время правила таможни неоднократно подвергались изменениям в соответствии с возрастающими потребностями российского государства. Для современной таможенной службы России дата 25 октября имеет двойное значение, также как и 363 года назад, в этот день в 1991 году был подписан указ президента РФ о создании Государственного таможенного комитета РФ, преобразованного в 2004 году в Федеральную таможенную службу.

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