Сухум: отбить у турок

«Божией поспешествующей милостью Мы Александр Первый, Император и Самодержец Всероссийский: Московский, Киевский… Государь Иверской, Карталинской, Грузинской и Кабардинской земли, Черкесских и Горских князей и иных наследный обладатель…», - такими словами начинается грамота князю Абхазскому Георгию Шарвашидзе, присланная в ответ на его обращение принять Абхазию в вечное подданство Российской империи.

В России абхазы видели единственного защитника, способного оградить их от турок, которые после покорения осколка Византии Трапезунда, обратили взор на черноморское побережье Кавказа. Здесь османы появляются уже во второй половине XVI века. Первые упоминания о турецком гарнизоне на берегах Сухумской бухты датируются 1578 годом. Начиная с этого времени, правители Абхазии вынуждены платить туркам дань.

В 20-х годах XVIII века турки усиливают военное присутствие на абхазском побережье, в древнем Цхуме они возводят крепость Сухум-Кале. Ее гарнизон насчитывал порядка 100 солдат, в соседней Анакопийской крепости турецких солдат было свыше 70. Турки грабили абхазов и принуждали местных правителей к переходу в ислам.

Князь Келеш-бей Шервашидзе, правивший Абхазией начиная с 1770 годов, был ставленником султана (детство он как заложник провел в Константинополе), но вынашивал идею о независимой Абхазии. Он внимательно следил за сближением соседней Мегрелии с Россией и решил идти по этому же пути.

Но его сближение с Россией вскоре было пресечено, по одной из версий орудием устранения Келеш-бея турки избрали его сына Аслан-бея, воспитанного в мусульманской вере. В 1808 году Келеш-бей был убит, другому сыну Сефер-бею, которого отец готовил своим преемником, удалось бежать.

В возобновившейся восьмой русско-турецкой войне Аслан-бея османы использовали в своих целях, что работало против России, поэтому 17 февраля 1810 года император Александр I в ответ на «просительные пункты» Сефер-бея издал грамоту о принятии Абхазии в российское подданство (это можно было сделать ранее, в 1806 году в ответ на обращение Келеш-бея).

Императорский указ был издан, но Сухум-Кале находился в руках узурпатора Аслан-бея. Очаг мятежа нужно было ликвидировать. Эта задача была возложена на отряд кораблей Черноморского флота под командованием капитан-лейтенанта Петра Додта.

Эскадра в составе 68-пушечного корабля «Варахаил», 32-пушечного фрегата «Воин», требаки «Константин» и двух канонерских лодок вошла в Сухумскую бухту, потопив при этом семь судов неприятеля. Корабельная артиллерия начала обстрел и после двухдневной бомбардировки, 11 (23) июля 1810 года к Сухум-Кале под командованием майора Карандина высадился десант, который овладел крепостью. Гарнизон крепости, в основном состоявший из турок, потерял 300 человек, были захвачены 64 пушки, 8 знамен, свыше тысячи пудов пороха и много ядер. Наши потери составили 109 человек.

После того как отряд Петра Додта взял в августе крепость Суджук-Кале, все восточное побережье Черного моря от Анапы до Поти оказалось под контролем России.

Присягу российскому самодержцу Сефер-бей, в крещении Георгий, его тайно крестил еще отец, принес в этом же месяце. Абхазия, как гласил текст указа «вошла в вечное подданство России».

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