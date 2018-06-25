Судбищенская битва — кровавый бой с крымской ордой на Диком поле
Мемориал «Судьбищенская битва» в Орловской области

Мемориал «Судьбищенская битва» в Орловской области

В этом сражении 7-тысячный русский отряд противостоял 60-тысячному войску хана Девлет I Гирея

Государственные образования, появившиеся в результате распада Золотой Орды, всегда являлись источником бесконечных бед для Русского государства и её европейских соседей. Особую опасность представляло Крымское ханство, попавшее в 1475 году под власть Османской империи. В этом году были завоёваны генуэзские колонии на побережье полуострова и православное княжество Феодоро, последний осколок Византии, в Крыму началась жёсткая исламизация, а портовые города стали точками, из которых на невольничьи рынки мусульманских стран, отправлялись корабли с живым товаром.

Основой экономики турецкого вассалитета стала работорговля, лишь за первую половину XVI века в пределы Русского государства было совершено 43 набега, а за вторую — 48 набегов крымских татар и ногайцев, угонявших в рабство славян. Аналогичные действия, но в меньших масштабах совершали на восточных и северо-восточных границах Русского царства в 1534-1545 годах казанские татары. Это стало одной из причин организации царём Иваном Грозным серии походов на Казань. Подчинение Казани Москве не устраивала крымского хана Девлет I Гирея, в 1552 году он попытался помешать экспедиции Ивана IV, но потерпел неудачу.

Присоединение Казанского ханства и усиление позиций России на Северном Кавказе, – в этом же году русскому самодержцу присягнули терские, пятигорские и другие черкесские князья, вызвало обеспокоенность Девлет I Гирея. Весной 1555 года, как сообщает Сергей Соловьёв, «по обычаю – в одну сторону лук натянуть, а в другую стрелять – хан распустил слух, что идёт на черкасов», направил в пределы Русского государства 60-тысячное войско, в составе которого кроме крымских татар, находились турки. 

Выполняя обязательства перед черкесами, Иван Грозный отправил из Белёва 13-тысячную армию под командованием воевод Ивана Шереметева и Льва Салтыкова. Большой полк двигался Муравским шляхом в сторону Перекопа и должен был заставить хана вернуться из похода. 

Шереметев встретил войско противника 24 июня, осуществив ловкий манёвр, он зашёл в тыл ханской армии и захватил огромный обоз, в котором было 60 тысяч лошадей, 200 кабардинских скакунов и 180 верблюдов. Эта богатая добыча в сопровождении шести тысяч ратников была отправлена в Мценск, Шереметев остался с семитысячным войском. Хан, предполагая, что имеет дело с армией под командованием Ивана Грозного, в сражение ввязываться не стал и отступил в степь. Лишь на следующий день, узнав о малочисленности русского войска, он вступил с отрядом Шереметева в сражение у села Судьбищи (ныне Новодеревеньковский район Орловской области).

Хан был уверен в быстрой победе, ведь он обладал почти десятикратным преимуществом в живой силе. Русские подготовились к встрече противника хорошо, многочисленные атаки противника продолжались 8 часов, но одолеть хорошо укреплённый лагерь крымско-турецкое войско не смогло. Силы русских с каждым часом таяли, воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, собрав вокруг себя оставшихся ратников, укрылись «в буераке». Сюда же был перенесён серьезно раненный Шереметев. Хан, убедившись в тщетности одолеть две тысячи храбрецов, начал отступление к Ливнам, в сторону своих улусов.

На следующий день к Туле приблизилось войско самого государя, который вышел из Москвы на помощь Шереметеву. Сюда, в Тулу, герои Судбищенской битвы воеводы Салтыков и Басманов переправили остатки русского войска и привезли раненого Шереметева. Иоанн IV с почётом встретил лежавшего на носилках боярина воеводу и наградил всех участников сражения.

Судбищенское сражение, в котором погибло пять тысяч русских воинов, то есть большая часть войска, не только спасло Московское государство от страшного разгрома, но и явилось свидетельством удивительной стойкости и героизма русских. По своей значимости эта битва должна встать в один ряд с прославленными средневековыми сражениям русских – боем дружины Евпатия Коловрата и битвой на Куликовом поле. 

В память о битве при Судбищах этому старинному селу было присвоено второе название — Сторожевое, а бесстрашный воевода Иван Шереметев получил почётное прозвание «ужас крымцев».

Теги:
События: война
Русская оборона Самарканда Далее в рубрике Русская оборона Самарканда150 лет назад завершилась героическая оборона среднеазиатской цитадели, во время которой 600 русских солдат противостояли 55-ти тысячной армии азиатов Читайте в рубрике «История» Как убивали РозенберговОни прожили жизнь друг для друга и умерли с интервалом в 6 минут на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг Как убивали Розенбергов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО