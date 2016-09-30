Страшный 137 год

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали в Риме в правление императора Адриана. Это произошло около 137 года. Сестры были наречены в честь главных христианских добродетелей. На греческом их имена звучат как Пистис, Эльпис, Агапэ.

Их имена, пожалуй, единственные, которые с древних греческих житий на древнеславянский язык оказались переведенными. Имена всех других святых с еврейского, греческого, латинского и других языков вошли в Месяцеслов славянских Церквей в своем оригинальном названии.

Как повествует житие святых, София, мать трех дочерей, была вдовой. Детей своих она воспитывала в христианской вере и благочестии. Дочери ее отличались необычной красотой. Младшей Любови было девять лет, Надежде – десять, а старшей Вере – двенадцать. Рим в то время был хоть и самым большим городом в мире, но трем прекрасным созданиям и их, надо думать, тоже привлекательной матери, было непросто оставаться в нем незамеченными. Тем более они были христианами и сильно выделялись из толпы язычников.

Рим, как и вся империя, был еще языческим. В Римской империи разрешалось отправление любых культов, римляне поклонялись шумерской Иштар, египетским Изиде и Осирису, участвовали в мистериях Митры, в законе были любые верования, все, кроме христианского.

Тогда, в 137 году, любой мог пойти и донести на своего друга, ближнего, соседа, что тот не почитает римских богов. И тогда человека ждали очень серьезные и неприятные разбирательства. Возникли они и у христианского семейства. Завидовать было чему, прекрасным и умным детям, красивой, мудрой и целомудренной женщине. Доносительство могло последовать с любой стороны. «Язычники и христиане чужды друг другу», совершенно точно отметил раннехристианский писатель Тертуллиан.

Житие говорит, что дело столь необычной женщины и ее дочерей решил изучить сам император Адриан, находящийся тогда на римском престоле. Когда семью привели к нему, он попытался отвратить сестер от веры и заставить принести жертву языческой богине Артемиде. Но ни обещание вознаграждения за отречение от Христа, ни угрозы, не склонили девиц к отступничеству.

Надо сказать, что Адрианом двигала и личная неприязнь к юным девам, он был, как бы сейчас сказали, лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, всю жизнь он имел влечение к представителям своего пола и, особенно к своему молодому любовнику Антиною. Это хорошо объясняет, почему царь с такой ненавистью отдал приказ подвергнуть девиц жесточайшим и изощренным пыткам.

Их жгли на железной решетке, опускали в котел с раскаленной смолой, забивали палками и убивали. Нет, не слезинка ребенка, но кровь детей лилась на землю. Со своими жертвами так обращались фашисты и сейчас обращаются террористы из исламистских группировок. Самое страшное, пытки детей проходили на глазах у матери! Тех, кого она выносила, вскормила и воспитала, жестоко убивали. Но София словами и молитвою укрепляла своих детей в этом тяжелейшем испытании. Садисты к ней не притронулись, но заставили смотреть на мучения детей. Она приняла страдания за Христа «не телом, а сердцем».

Где-то можно услышать, что греко-римский мир выработал определенную систему добродетелей, - ничего подобного! Разве муж добродетельный и образованный, а император, по крайней мере, был человеком образованным, будет с ненавистью пытать и убивать детей? И это далеко не единичный случай, мучители и палачи, всегда издевались и глумились над христианами максимально возможными способами.

Но с укрепляющей помощью Божией, святые отроковицы сумели перенести ужасные страдания и сохранить верность Христу. София собрала останки своих детей и погребла за городом. Три дня она провела в молитве на их могиле, а после предала свой дух Богу.

Свою цветущую юность, свое будущее, святые девы отдали Богу, потому, что Бог был их жизнью, будущей и настоящей. Они пролили кровь и обрели мученический венец. Своим страданием и смертью три юных хрупких создания послужили созиданию Святой Церкви. И в этом дети оказались подобны Господу Иисусу Христу, Который Церковь «стяжал Своею честною кровью».

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