Степан Тимошенко – выдающийся русский ученый-механик

Степан Прокофьевич родился 11 декабря (по старому стилю) 1878 года в селе Шпотовка Черниговской губернии. Его отец происходил из крепостных крестьян.

Степан учился в реальном училище города Ромны вместе с будущим «отцом советской физики» Абрамом Иоффе и в петербургском Институте инженеров путей сообщения, по окончании которого в 1901 году работал ассистентом в механической лаборатории при институте.

Как впоследствии вспоминал Тимошенко, по окончании института он трудоустроился без проблем. «Каждый студент знал, что, окончив школу, он сможет устроиться. Жизнь была сравнительно легкой».

Спустя два года по приглашению профессора Сергея Дружинина перешел в механическую лабораторию Петербургского политехнического института. Здесь он сотрудничал с известными учеными-механиками Алексеем Крыловым и Виктором Кирпичёвым, которые помогли ему выбрать специализацию – «математические приложения в инженерных науках», здесь он опубликовал первую научную работу «О явлениях резонанса в валах» (1905).

В 1905 году Тимошенко работает в Гёттингенском университете под руководством механика Прандтля. Переехав в Киев, принимает участие в организации Украинской Академии наук, становится профессором на кафедре сопротивления материалов Киевского политехнического института, с 1909 по 1911 годы – декан инженерного отделения.

С 1912 по 1917 годы работал в Петрограде, во время Первой Мировой войны консультировал военно-инженерный совет по строительной механике, после Октябрьского переворота вновь в Киеве, становится первым директором Института технической механики.

Интересно, что Тимошенко, никогда не занимавшейся политикой, выступал против незалежности Украины:

«Я противник самостоятельной Украины и даже противник введения украинского языка в сельских школах».

Во время Гражданской войны эмигрировал в Загреб, несмотря на то, что в Загребском политехническом институте он был профессором на кафедре сопротивления материалов, жил в крайне стесненных условиях, жилья ему не предоставили, и он вместе с семьей ютился в лабораторных помещениях.

В 1922 году воспользовался приглашением русских инженеров, создавших в Филадельфии собственную фирму, и переехал в Америку. Здесь работал в исследовательском отделе компании «Вестингауз», где уже работали русские инженеры Владимир Зворыкин и Илья Муромцев.

С 1927 года — профессор на кафедре механики Мичиганского университета. С 1936 года профессор Стэнфордского университета. В Стэнфорде он прожил и проработал 36 лет.

Сравнивая инженерную школу американцев и царскую российскую, Тимошенко пришел к выводу о больших преимуществах последней. Инженерное образование, полученное в России, имело «громадное преимущество… особенно при решении новых нешаблонных задач». А самый высокий уровень преподавания был в Санкт-Петербургском политехническом институте.

По словам ученого, программы преподавания в американских политехнических институтах значительно уступали российским программам царского времени. И собственно методы преподавания Тимошенко оказали серьезное влияние на становление американской школы механики.

Степан Прокопьевич является автором множества трудов в области механики сплошных сред и сопротивления материалов. Он разработал теорию устойчивости упругих систем, развил вариационные принципы теории упругости и применил их в решении различных инженерных задач. Произвел расчет отдельных конструкций и разработал теорию изгиба стержней и пластин с учетом сдвиговых деформаций (в современной строительной механике широко употребляются понятия «плита Тимошенко», «балка Тимошенко»), выполнил цикл работ по кручению, удару и колебаниям стержней, решил задачу о концентрации напряжений вблизи отверстий (задача Тимошенко).

Научная деятельность Тимошенко составила целую эпоху в развитии механики твердого деформируемого тела. Его учебные пособия переведены на многие языки и стали настольными у инженеров-механиков и строителей во всем мире.

Скончался Степан Прокопьевич 29 мая 1972 года в ФРГ, где он жил и работал последние 8 лет жизни.

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