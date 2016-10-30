Бой у стен Троицкой обители

К началу XVII века Троице-Сергиев монастырь представлял собой укрепленную крепость с мощными и высокими стенами. Польско-литовско е войско под командованием гетмана Яна Сапеги и пана Александра Лисового 23 сентября (по старому стилю) 1608 года осадило монастырь и предложило гарнизону крепости сдаться. Наместник монастыря архимандрит Иоасаф и воеводы ответили отказом. «Какие получим приобретение и почести, если оставим своего православного государя и покоримся врагу и вору и иноверным латинянам?», - написали они в ответном письме.

Интервентам пришлось сооружать собственные лагеря и готовится к штурму. Осаждавших было более 10 тысяч человек, в то время как защитников крепости не более 2 400 человек. Обороной монастырской крепости руководили князь Григорий Борисович Долгорукий и боярин Алексей Иванович Голохвостов.

Все это время между защитниками крепости и осаждавшими проходили мелкие стычки, защитники выслеживали и уничтожали мелкие группы противника, занимающиеся заготовкой фуража.

19 октября (по старому стилю) караульные заметили один из таких отрядов, которые собирали капусту на поле. Спустившись со стен, защитники уничтожили эту группу. Позже руководство гарнизона решило атаковать основные силы противника и выслало за пределы монастыря три отряда.

Первый отряд перешел через плотину Нагорного пруда и двинулся к Служней слободе, находившейся к северо-востоку от монастыря. Второй отряд пошел на северо-запад, где располагались заставы противника. Третий отряд двинулся на запад от монастыря, на Красную гору, где литовцы устроили туры, осадные орудия.

Увидев наступающие отряды, интервенты успели сгруппироваться и вступить в бой с троицкими отрядами. «И от обою страну мнози пивше смертную чашу», - горестно сетовал келарь обители, историк и автор повести об осаде Троицкого монастыря Авраамий Палицын. В этом сражении погибло немало стрельцов, казаков и монастырских крестьян. Троицкие защитники отступили, унося с собой за стены обители убитых и раненных.

Несмотря на неудачную вылазку, дух защитников святой обители сломлен не был. Благодаря заступничеству Божией Матери и преподобного Сергия защитники сумели выдержать тяжелейшую 16-ти месячную осаду. Враг не сумел овладеть «сердцем» России – это способствовало сохранению и укреплению боевого духа русских людей.

Далее в рубрике