СССР-Польша: дружба во время войны

Иосиф Сталин подписывает Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой. Фото: russmir.info

Отношения России и Польши практически во все времена были сложными и неоднозначными. Амбициозность, присущая обеим державам, приводила к столкновению их геополитических интересов.

Средневековье и ранее Новое время, за исключением непродолжительных периодов мира, в отношениях между странами характеризуются состоянием конфликта. Пиком кризисных отношений стал период Смуты, тогда на русский престол не без польской поддержки взошел самозванец Лжедмитрий I и попытался взойти Лжедмитрий II, а в 1609-1618 годах шла русско-польская война.

В эпоху Петра I и в послепетровское время потенциал сместился в сторону России. В 1814-1815 годах большая часть Варшавского княжества вошла в состав Российской империи.

После установления в России советской власти конфликты не закончились: поляки мечтали восстановить страну в границах Речи Посполитой 1772 года, а большевики включили Польшу в число стран, в которых должны были произойти революционные преобразования по российскому сценарию.

В 1920 году был даже образован Временный революционный комитет Польши, его возглавил этнический поляк Дзержинский, комитет ставил целью «создание фундамента Польской советской республики». Но этот проект провалился.

Получив независимость, поляки принялись уничтожать все, напоминающее о вхождении в состав Российской империи, была упразднена русская школа, разрушен главный православный собор Александра Невского в Варшаве и многие православные храмы.

Отношения СССР и Польши оставались напряженными и в два последующих десятилетия. В начале 1930 годов в результате мирового экономического кризиса деловые круги Польши были вынуждены повернуться к СССР, располагавшим стабильным рынком сбыта, – был заключен Договор о дружбе и торговом сотрудничестве, а в 1932 года подписан Договор о ненападении.

Но вступать по предложению СССР в систему коллективной безопасности Польша не стала, она предпочла пойти на сближение с нацисткой Германией. Это имело для страны катастрофические последствия – Вторая Мировая война началась с вторжения германских войск в Польшу. Спустя полмесяца, 17 сентября 1939 года в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа Красная Армия перешла восточную границу Польши…

Но освобождать Польшу от фашистов будет именно Красная Армия вместе с 1-й армией Войска Польского, объединившейся впоследствии с Армией Людовой в единое Войско Польское.

В боях за освобождение Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров.

Прежде окончания войны, советское правительство, идя навстречу Временному польскому правительству, 21 апреля 1945 года заключило с ним Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

Согласно договору, стороны обязались продолжать вооруженную борьбу против Германии до окончательной победы - 1-я и 2-я армии Войска Польского приняли участие в Берлинской наступательной операции.

В послевоенное время договор предполагал укрепление сотрудничества между странами на основе взаимного уважения их независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела; развитие экономических и культурных связей, взаимопомощь в восстановлении хозяйства.

Договор, ставший залогом свободы и независимости Польши, с глубоким удовлетворением был встречен общественностью обеих стран. На митинге в Варшаве, посвященном подписанию документа, была принята резолюция, в которой говорилось:

«Польский народ отдает себе отчет в том, что от дружбы с Советским Союзом зависят независимость, экономический и культурный расцвет Польши».

Еще ранее, в июле 1944 года было заключено советско-польское соглашение о границе. В ее основу легла линия Керзона с исправлением в пользу Польши, к ней отошел город Белосток с областью и частью Беловежской пущи. В состав Польши были включена значительная часть Балтийского побережья. В 1939 году у Польши было 71 километр морского побережья, а в апреле 1945 года – 526 километров.

Советскому Союзу удалось преодолеть возражения союзников по этому вопросу. Потсдамская конференция в июле-августе 1945 года подтвердила территориальные границы Польши.

Таким образом, не только своей свободой, но своей настоящей границей Польша обязана именно Советскому Союзу. К сожалению, сегодняшние польские политики об этом забыли – отношения между двумя странами вновь под напряжением.

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