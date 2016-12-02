СССР открыл эру космического туризма

Восьмая экспедиция на орбитальную станцию «Мир» состоялась в декабре 1990 года. К советским космонавтам командиру корабля Виктору Афанасьеву и бортинженеру Мусе Манарову присоединился японец Тоёхира Акияма. Он стал первым человеком, полетевшим в космос на коммерческой основе.

Акияма – журналист японского телеканала Tokyo Broadcasting System (TBS), TBS полетом в космос своего сотрудника хотел отпраздновать свое сорокалетие. Японец прошел отбор среди других кандидатов, к полету он готовился в Звёздном городке.

За полет TBS заплатил порядка 28 миллионов американских долларов. Советский Союз заработал на этом полете 14 миллионов долларов. Акияма ежедневно и регулярно передавал на Землю теле- и радиорепортажи и выполнял научные эксперименты для советских и японских компаний. Несмотря на длительную подготовку, полет дался японцу тяжело, в первые же часы у него проявился синдром космической адаптации – космическая болезнь.

Следующим космическим туристом стала англичанка Хелен Шармен, она обошла 13 тысяч кандидатов и в мае 1991 года на корабле «Союз-ТМ-12» с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалёвым совершила полет на станцию «Мир».

Позже, в 2001 году, в космос на коммерческой основе летали американский бизнесмен Денис Тито, в отличие от Акиямы и Шармен, за которых платили организации, в научных экспериментах не участвовал и платил за себя сам, поэтому его называют первым космическим туристом в классическом смысле слова.

Полет обошелся Тито в 20 миллионов долларов. Далее в 2002 году на МКС полетел южноамериканец Марк Шаттлворт, в 2005 – американец Грегори Олсен, в 2006 году – американка Ануше Ансари, в 2007 и 2009 годах американец – Чарльз Симони, в 2008 году – Ричард Гэрриот (отдал 30 миллионов долларов – большую часть своего состояния), в 2009 году – канадец Ги Лалиберте.

Российских миллионеров в этом списке нет.

Организацией полетов занимаются Роскосмос и компания Space Adventures. Полеты осуществляются на кораблях «Союз» на российскую часть МКС.

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