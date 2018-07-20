Соловецкий цугцванг

Хотя Крымская война резонно ассоциируется с одноименным полуостровом, боевые действия велись во многих уголках империи. В частности, на Белом море. 20 июля 1854 года у стен древнего Соловецкого монастыря произошло удивительное сражение. Обстоятельства битвы, сам ее ход и последствия заслуживают отдельного рассказа. А дело было так.

С началом Крымской войны расположенный на островах Белого моря Соловецкий монастырь был оставлен без должной защиты, военный гарнизон как таковой в нем попросту отсутствовал. Основные мероприятия под руководством военного губернатора Архангельской губернии вице-адмирала Романа Платоновича Бойля были направлены на укрепление обороноспособности главного порта на Русском Севере — Архангельска. В монастыре оставались лишь собственно монахи, трудники, немногочисленные арестанты и полусотенная престарелая инвалидная команда, охранявшая их. В разгар лета 1854 года в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова вошли два британских пароходофрегата, усиленные мощной осадной артиллерией: шлюп «Бриск», на котором находился командующий английской эскадрой в Белом море коммандер Эрасмус Омманней, и корвет «Миранда» под началом Эдмунда Лайенса. Намерения противника в реалиях военного времени, в общем-то, были понятны: захват обители и организация на островах архипелага опорной базы для последующих рейдов для уничтожения инфраструктуры на побережье Белого моря.

Оборону монастыря возглавил энергичный и деятельный настоятель, в прошлом полковой священник архимандрит Александр (Павлович). C началом весны 1854 года, когда стало известно, что английская эскадра собирается появиться в российской Арктике, он начал заблаговременно проводить ревизию вооружения обветшавшей обители. Увы, несмотря на энтузиазм местных жителей и даже арестантов, в патриотическом порыве изъявивших защищать стены древнего монастыря, вооружение Соловков представляло собой жалкое зрелище. Старинные ружья от времени проржавели и уже ни на что не были годны, средневековое, покрытое налетом пыли и ржавчины холодное оружие годилось разве что для рукопашного боя, а из двух десятков пушек в исправном состоянии оказалась лишь пара. Правда, за два месяца до нападения англичан в монастырь из Архангельска прибыли восемь малых артиллерийских орудий с шестью десятками ядер и двумя офицерами для обучения добровольцев из островитян-ополченцев, освобожденных на время военных действий арестантов и инвалидной команды премудростям военного искусства.

Увидев перед собой средневековую крепость, противник первоначально предложил монастырю сдаться. Однако предложение было категорически отвергнуто. Тогда англичане начали бомбардировку: за девять с половиной часов непрерывного обстрела они выпустили по обители 1800 ядер. Их с лихвой, по словам самого Омманнея, хватило бы для полного уничтожения не только Соловецкой крепости, но и нескольких европейских городов. Однако ... стенам и постройкам в целом не был нанесен даже сколько-нибудь значительный урон: многие ядра перелетали монастырь, падали в Святое озеро за его стенами и/или не разрывались. Более того, не был убит или ранен не только ни один из воинов обители, но даже гнездившиеся в монастыре птицы с птенцами! Защитники были уверены, что произошло не иначе как чудо: по их молитвам и вере благодаря заступничеству святых (все время обороны в монастыре непрестанно молились) враг не смог причинить Соловкам сколько-нибудь значительного вреда.

А вот островитяне из устаревших, допотопных орудий нанесли английскому корвету «Миранда» серьезное повреждение, едва не потопив его. В результате британцы, уверенные, что Большой Соловецкий остров обороняет мощный русский отряд (на самом деле в прибрежных кустах и деревьях прятались немногочисленные ополченцы с никуда не годными ружьями), даже не рискнули высадить десант и на следующий день с позором удалились.

Победа Соловков над англичанами имела не столько военный, сколько духовный характер. Древняя русская обитель, несмотря на отсутствие военного гарнизона и ничтожное количество морально устаревшего оружия, оказала интервентам достойный отпор. Она показала мужество русских людей, стойкость их духа. В том же году настоятель монастыря удостоился встречи с императором Николаем I, который наградил архимандрита Александра за отражение вражеского нашествия наперсным крестом с бриллиантами. После окончания Крымской войны, уже при Александре II, лично посетившем обитель в 1858 году, наград удостоились и многие другие защитники Cоловков. Сам же монастырь возобновил знаменитое «Соловецкое богомолье», превратившись в России в объект массового паломничества.

Соловецкая виктория 1854 года стала широко известна в стране, и ее пример вдохновлял русские войска на других театрах военных действий в ходе Крымской войны, воодушевляя на ратные подвиги и славные свершения во имя Отчизны.

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