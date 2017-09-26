Союз нерушимый, Священный союз…

Грозные события Отечественной войны 1812 года, когда само существование России оказалось под угрозой, привели к консолидации внутренних резервов народного духа, вызвали подъем патриотизма, а для части общества стали религиозным ренессансом.

Александр I, император Всероссийский, ранее равнодушный к вопросам веры, теперь с живым интересом обратился к религии. В тот день, когда завоеватели заняли древнюю столицу России Москву, он впервые в жизни открыл Библию. В дальнейшем на свою миссию и миссию Российской империи он смотрел сквозь призму христианства.

В блистательных победах русских войск над превосходящими силами противника Александр увидел исполнение высшего Промысла. Встретив в 1814 году Пасху в покоренном Париже, самодержец Российский отмечал:

«По неисповедимой воле Провидения, из холодной Отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтоб в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице… принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу».

Поскольку России, как победительнице Наполеона, принадлежала главная роль в послевоенном переустройстве Европы, ее Александр I проводил в соответствии с представлениями о своей высокой миссии.

Именно русский царь должен был напомнить правителям Европы, что в государственном управлении они должны руководствоваться евангельскими заповедями «любви, правды и мира», и к подданным относиться как «отцы семейства».

Документ, подписанный 25 сентября 1815 года императором Всероссийским Александром I, императором Австрийским Францем I и королем Прусским Фридрихом Вильгельмом III, напоминал о том, что все люди являются братьями, и предполагал внешнеполитические отношения выстраивать, основываясь на христианской этике.

Этот документ, очень похожий на проект единого христианского государства, и объединявший Европу под началом христианских идей, вызвал недовольство деятелей, выступавших за смену самодержавия как политической модели.

В советской историографии Священный союз был назван организацией «с резко очерченной монархическо-клерикальной идеологией, созданной на основе идеи подавления революции и политического и религиозного свободомыслия, где бы они не проявлялись».

Политики, современные созданию Союза, критически и подозрительно относились к самой идее объединения государств. Так, например, австрийский дипломат Меттерних, называл его «простой моральной манифестацией».

В то же время создание Священного союза стало прототипом современных международных организаций. Принципы международного права, четко сформулированные императором Александром I, позже легли в основу мировой политики XX века — Лиги наций, ООН и Евросоюза. Однако уникальность проекта Александра I в том, что ни одна международная организация в истории не брала за основу для своих отношений евангельские принципы, рекомендующие «людям жить как братьям, не во вражде и злобе, но в мире и любви».

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