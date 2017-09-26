Союз нерушимый, Священный союз…

В 1815 году Россия, Австрия и Пруссия заключили Священный союз, декларирующий взаимопомощь всех христианских правителей. Союз стал прототипом многих международных объединений XX века
Грозные события Отечественной войны 1812 года, когда само существование России оказалось под угрозой, привели к консолидации внутренних резервов народного духа, вызвали подъем патриотизма, а для части общества стали религиозным ренессансом.
Александр I, император Всероссийский, ранее равнодушный к вопросам веры, теперь с живым интересом обратился к религии. В тот день, когда завоеватели заняли древнюю столицу России Москву, он впервые в жизни открыл Библию. В дальнейшем на свою миссию и миссию Российской империи он смотрел сквозь призму христианства.
В блистательных победах русских войск над превосходящими силами противника Александр увидел исполнение высшего Промысла. Встретив в 1814 году Пасху в покоренном Париже, самодержец Российский отмечал:
«По неисповедимой воле Провидения, из холодной Отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтоб в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице… принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу».
Поскольку России, как победительнице Наполеона, принадлежала главная роль в послевоенном переустройстве Европы, ее Александр I проводил в соответствии с представлениями о своей высокой миссии.
Именно русский царь должен был напомнить правителям Европы, что в государственном управлении они должны руководствоваться евангельскими заповедями «любви, правды и мира», и к подданным относиться как «отцы семейства».
Документ, подписанный 25 сентября 1815 года императором Всероссийским Александром I, императором Австрийским Францем I и королем Прусским Фридрихом Вильгельмом III, напоминал о том, что все люди являются братьями, и предполагал внешнеполитические отношения выстраивать, основываясь на христианской этике.
Этот документ, очень похожий на проект единого христианского государства, и объединявший Европу под началом христианских идей, вызвал недовольство деятелей, выступавших за смену самодержавия как политической модели.
В советской историографии Священный союз был назван организацией «с резко очерченной монархическо-клерикальной идеологией, созданной на основе идеи подавления революции и политического и религиозного свободомыслия, где бы они не проявлялись».
Политики, современные созданию Союза, критически и подозрительно относились к самой идее объединения государств. Так, например, австрийский дипломат Меттерних, называл его «простой моральной манифестацией».
В то же время создание Священного союза стало прототипом современных международных организаций. Принципы международного права, четко сформулированные императором Александром I, позже легли в основу мировой политики XX века — Лиги наций, ООН и Евросоюза. Однако уникальность проекта Александра I в том, что ни одна международная организация в истории не брала за основу для своих отношений евангельские принципы, рекомендующие «людям жить как братьям, не во вражде и злобе, но в мире и любви».Далее в рубрике Дмитрий Веневитинов – философ и поэтИмя Веневитинова связано не только с русской поэзией, но и с историей русской философской мысли Читайте в рубрике «История» Императорские гости ХаапсалуКурорт в западной Эстонии, который полюбили Российские императоры
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