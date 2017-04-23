Советские полярники - первые в мире люди, достигшие Северного полюса

Северный полюс представляет собой двух-трехметровую толщу льда, под которой находится океанская вода. Иногда льды начинают дрейфовать, и поверхность океана обнажается.

Исследователям, совершавшим путешествия к этой точке, по причине дрейфующих льдов, не удавалось оставить здесь какого-либо знака, подтверждающего следующим экспедициям факт их присутствия здесь.

Поэтому открытие полюса часто оказывались непризнанными или оспаривались. Так случилось и в 1908 году, когда американец Фредерик Кук утверждал, что он вместе с двумя эскимосами достиг полюса.

Длительное время считалось, что первым прибыл на полюс другой американец, Роберт Пири. Потом появилось мнение, что из-за навигационной ошибки Пири не дошел до настоящего полюса несколько миль.

Однако повторное изучение дневников и фотографий Пири не подтвердило этого обвинения, и в США именно Пири считается первооткрывателем. Было несколько попыток достичь полюса по воздуху, из которых первой и неоспоримо достоверной считается экспедиция Умберто Нобиле и Руаля Амудсена на итальянском дирижабле «Норвегия» в 1926 году.

Но экипаж «Норвегии» лишь пролетел над Северным полюсом. А первыми людьми, неоспоримо побывавшими на Северном полюсе, стали советские полярники: геофизики Михаил Острекин и Павел Сенько, океанологи Михаил Сомов и Павел Гордиенко, и летчики, которые их туда доставили – Иван Черевичный, Илья Котов и Виталий Масленников.

23 апреля 1948 года они были доставлены самолетами на точку с координатами девяносто градусов северной широты. Самолеты стартовал с базы №3 на меридиане о. Врангеля, и совершили посадку прямо на лед.

Для летчиков и техники такие полеты были серьезным испытанием. Кругом лед, а пригодную для посадки площадку найти непросто. При низких температурах, как говорит полярный летчик Виктор Перов, «мотор не запустить, отказывает гидропривод, смазка густеет, бензин - и тот от спички не загорается!»

Советская экспедиция состоялась в апреле — в наилучшее время, когда погода, в основном, ясная и спокойная, лед еще прочен, а температура колеблется в пределах минус двадцати — минус тридцати градусов по Цельсию.

«Не могу сказать, что полюс произвел на меня глубокое впечатление, - вспоминал Павел Сенько. - Там не было ни так уж красиво, ни так уж холодно».

Первая высадка людей на Северном полюсе была частью высокоширотной экспедиции «Север».

Экспедиция была засекреченной, помимо комплексных научных исследований в труднодоступных районах Центрального полярного бассейна, ей предстояло решить «военные» вопросы: определить возможность базирования и действий боевой авиации и сухопутных войск во льдах и на побережье Ледовитого океана, а так же произвести испытания новой техники.

Арктика являлась удобным плацдармом – «Холодная война» уже началась.

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