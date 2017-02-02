Совет Народных Комиссаров РСФСР принял «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»
Совет Народных Комиссаров РСФСР принял «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»

РПЦ была лишена прав юридического лица и всего имущества

Православие в России всегда было больше, чем религией. Вера, принятая князем Владимиром стала фундаментом для русской государственности. Декрет, принятый большевиками в 1918 году разрушал этот фундамент.

Россия, жившая по принципам симфонии почти тысячелетие, отказалась от этого жизнеобеспечивающего принципа. Христианские мыслители взаимодействие Церкви и государства сравнивали с органической связью души и тела. Получается, новые власти отделяли душу от тела, что в жизни равнозначно смерти.

Некоторые пункты Декрета были направлены на уничтожение правовых основ материального существования Церкви. Они запрещали религиозным обществам владеть собственностью, лишали прав юридического лица и провозглашали национализацию всего церковного имущества. Подобных ограничений не знало ни одно из аналогичных законодательств европейских государств.

Так в пункте 13 говорилось: «Все имущества существующих в России религиозных обществ объявляются народным достоянием».

«Церковные ведомости» весной 1918 года писали: «Декрет о свободе совести является началом планомерного законодательного похода против Церкви. В стране, покрытой на трудовую копейку тысячами православных храмов, монастырей, часовен, в стране, многомиллионный народ которой призывает благословение Церкви на брак, рождение детей, обращается к ней за молитвой во все дни своей жизни и напутствием в последний земной путь, — провозглашается отделение Церкви от государства, и последнее, как грезится оно совету народных комиссаров, под беспрерывную стрельбу пулеметов, стоны убиваемых, дикий разгул пьяных орд, носит, безусловно, атеистический характер».

Провозглашенная свобода совести на деле обернулась такой несвободой, о которой и помыслить не могли в прежние времена подданные Российской империи. К лету 1920 года основное имущество Православной Церкви было национализировано. Только в Москве изъяли 551 жилой дом, 100 торговых помещений, 52 школьных здания, 71 богадельню, 6 детских приютов и 31 больницу. К концу 1921 года было ликвидировано 722 монастыря. Институт монашества, строившийся духовными усилиями тысяч подвижников на протяжении десятка веков, был разрушен в несколько лет.

Декрет, вступивший в силу 5 февраля 1918 года, положил начало массовым гонениям на Церковь и стал платформой для атеистической пропаганды.

Церковь на такой антихристианский закон могла реагировать лишь молитвой – во многих городах прошли крестные ходы. Но любая реакция со стороны Церкви власть не интересовала, Ленин сотоварищи уже приступил к реализации своего плана, главным пунктом которого по его собственному признанию была борьба с религией. 

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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