Смоленск освобожден!

25 сентября 1943 года, в ходе проведения Смоленской стратегической наступательной операции (получившей известность как Операция «Суворов»), Красная Армия освободила Смоленск от фашистских захватчиков и тем самым лишь утвердила необратимость скорого разгрома Третьего Рейха.

Целью начавшейся еще 7 августа операции был разгром левого крыла немецкой группы армий «Центр», а также их "отрезание" от юго-западного направления. Освобождение Смоленска стало ключевым событием кампании и в итоге, уже к началу октября 1943-го, это позволило советским войскам полностью очистить от оккупантов всю Смоленскую область, часть Калининской (ныне Тверской), а также приступить к освобождению Белоруссии.

По итогам Операции «Суворов» противник потерял 7 дивизий, еще 14 потерпели тяжелое поражение. Противник был вынужден перебросить с орловско-брянского и других направлений в район Смоленска 16 дивизий. Всего Калининский и Западный фронты сковали около 55 вражеских дивизий, что способствовало успешному завершению контрнаступления советских войск в Курской битве.

Большую помощь армии оказали партизаны. Особо отличившиеся 70 соединений и частей Западного и 34 Калининского фронтов получили почётные наименования «Смоленские», «Ельнинские», «Духовщинские», «Ярцевские», «Демидовские», «Рославльские» и другие. Многие соединения и части награждены медалями.

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