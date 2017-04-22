Слепой поэт Иван Козлов: он написал «Вечерний звон»

В литературе Иван Козлов дебютировал довольно поздно, в 42 года. К литературным опытам бывший государственный служащий приступил после того, как его одолел страшный недуг, сначала отказали ноги, а позже он стал слепнуть.

Поддержку Иван Иванович искал и находил в вере в Бога – он наизусть знал Евангелие, в молитве и творчестве.

Прости мне, Боже, прегрешенья

И дух мой томный обнови,

Дай мне терпеть мои мученья

В надежде, вере и любви.

Со временем он стал не менее популярным, чем Пушкин. Хотя он сам называл себя подражателем Байрона, Пушкина и Жуковского, эпигоном этих великих поэтов Козлов не стал.

Его поэмой «Чернец» (1825) читатели зачитывались, особенно поэт «от прекрасных читательниц принял обильную дань слез умиления и грустно-сладостных восторгов», отмечал Белинский.

Любил я за зверьми гоняться,

День целый по лесам скитаться,

Широкий Днепр переплывать,

Любил опасностью играть,

Над жизнью дерзостно смеяться:

Мне было некого терять,

Мне было не с кем расставаться!



«Чернец» оказал влияние на «Мцырей» Лермонтова и «Тризну» Шевченко.

Стихи за Козловым записывала его дочь, с ее же слов он без помощи словарей переводил сложнейшие тексты английских, немецких, французских и итальянских поэтов.

Козлов известен как переводчик Байрона, Данте, Вальтера Скотта, Лудовико Ариосто, Роберта Бернса, Чарльза Вольфа, Томаса Мура и других.

«Вечерний звон» Томаса Мура, переведенный Козловым, и положенный на ноты Алябьевым, стал настоящей русской песней.

Наряду с поэмами, гражданской лирикой и переводами в творчестве Ивана Козлова большое место занимали стихи-молитвы, которые помещались в православных календарях.

Лучшие произведения Козлова обладают впечатляющей художественной силой. Белинский назвал их составляющими целую эпоху в литературном и даже общественном образовании народа.

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