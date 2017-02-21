«Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!»
«Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!»

Первый чемпионат мира по фигурному катанию прошел в столице Российской империи 9 февраля 1896 года

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!

Эти строки Александра Сергеевича Пушкина – о старинной русской забаве – катании на коньках. В XIX веке катание на коньках стало излюбленным занятием москвичей, петербуржцев и жителей других русских городов и весей.

Московская публика любила собираться на катке Зоологического сада. Сцену катания в Зоосаде ввел в роман «Анна Каренина» Лев Толстой.

«На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей».

Петербуржцы собирались на катке Юсуповского сада, общественный каток здесь был открыт с 1865 года. Со временем забава выписывать фигуры на льду стала спортивным состязанием. Неформальный чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Петербурге в 1890 году, девять фигуристов из разных стран соревновались за звание лучшего. Первое место занял Алексей Лебедев, он обошел фигуристов из США, Германии, Финляндии, Швеции, Великобритании, Норвегии, Австрии и Голландии.

Через шесть лет Международный союз конькобежцев организовал уже официальный ЧМ, местом проведения вновь избрали столицу Российской империи.

Чемпионат стартовал 9 (21) февраля 1896 года на катке все того же Юсуповского сада. Спортсмены соревновались только в мужском одиночном катании. Среди участников двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в Вене и Будапеште австриец Густав Хюгель, бронзовый призер чемпионата Европы в Будапеште немец Гильберт Фукс, россияне Николай Подусков (клуб «Юсупов сад») и Георгий Сандерс (клуб ОАБК).

По сумме баллов первое место занял Гильберт Фукс. В произвольной программе лучшим был россиянин Георгий Сандерс, фигуры «лира», «змейка», «цветы» в исполнении были сложны и красивы. В итоговом зачете Сандерс оказался на третьем месте, а Подусков на четвертом.

Чемпионаты мира по фигурному катанию будут проходить в России неоднократно, в 1902 и 1908 годах в Санкт-Петербурге, в 1914 – в Хельсинки, в 2005 и 2011 – в Москве.

Первое олимпийское золото России принес фигурист Николай Панин на играх 1908 года в Лондоне.

В конце ХХ века советским и российским фигуристам в парном катании, равных не было во всем мире. Одна только Ирина Роднина принесла нашей стране золото трех Олимпиад и десяти чемпионатов мира!

А в 2014 году на Олимпиаде в Сочи Аделина Сотникова взяла золото в женском одиночном катании – это была первая медаль для российских фигуристок в этом виде фигурного катания.

Российская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире.

Теги:
События: спорт
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