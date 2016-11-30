Синопская битва – выдающаяся победа русского флота
Иван Айвазовский «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года»

Иван Айвазовский «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года»

163 года назад русская эскадра полностью разгромила турецкую

В 1853 году Османская империя, подстрекаемая Францией и Англией, объявила войну России и открыла военные действия на Кавказе и Дунае. В ноябре турецкая эскадра встала в порту Синоп (южное побережье Черного моря) для прикрытия десанта, который собирался высадиться в районе кавказских Сухум-Кале и Поти.

Перед командующим Черноморской эскадрой вице-адмиралом Павлом Нахимовым была поставлена задача: уничтожить вражеский флот. Он был обнаружен в Синопской бухте, его защищали шесть мощных береговых батарей.

Вскоре к кораблям Нахимова присоединилась эскадра контр-адмирала Федора Новосильского. По количеству орудий русская эскадра превосходила турецкую. Поскольку в открытом море турецкий флот мог соединиться с союзниками, решено было атаковать его в Синопской гавани. Накануне сражения Нахимов обсудил план действия с командирами кораблей. Утром 18 ноября «отслужив молебен, эскадра с развевающимися национальными флагами понеслась на неприятеля».

Русские корабли подошли к противнику вплотную и открыли огонь по судам неприятеля.  Лишь одно турецкое паровое судно сумело «сбежать» из порта, благодаря своей быстроходности. Также в этот день был исполнен приказ Николая I, данный еще в 1829 году: уничтожен фрегат «Рафаил», позорно сдавшийся без боя в предыдущую русско-турецкую войну и вошедший в состав турецкого флота, турки назвали его «Фазли-Аллах» («Данный Аллахом»).

По рассказам очевидцев, когда смолкли взрывы, Нахимов достал часы и сказал: «Все дело заняло три часа и пять минут. Запишите в журнал».

Бой показал полное превосходство русского флота и русской артиллерии. Русские потеряли убитыми тридцать семь человек, турки — свыше трех тысяч. Турецкого флота больше не существовало, а русская эскадра в полном составе направилась в Севастополь. Как и предполагал адмирал, его «команды дрались, как львы». «Я горжусь вами с детства», — говорил морякам Нахимов.

Победу праздновали по всей России. Матросы сложили песню о своем «морском отце»: «С нами Бог, и сам Нахимов с нами, он не даст нам, братцы, потонуть!»

В именном рескрипте адмиралу Нахимову, государь написал: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись Русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории».

Грандиозный успех русского флота в Синопском сражении стал возможным благодаря слаженной работе команд, взаимодействию матросов и офицеров, а также продуманной тактике адмирала. Эта победа — плод работы с матросами Павла Степановича Нахимова. В свою очередь, его прославленная школа стала логическим продолжением традиции, заложенной святым адмиралом Федором Ушаковым.

День победы в Синопской битве является Днем воинской славы России (отмечается 1 декабря).

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Места: Турция
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