Синопская битва – выдающаяся победа русского флота

В 1853 году Османская империя, подстрекаемая Францией и Англией, объявила войну России и открыла военные действия на Кавказе и Дунае. В ноябре турецкая эскадра встала в порту Синоп (южное побережье Черного моря) для прикрытия десанта, который собирался высадиться в районе кавказских Сухум-Кале и Поти.

Перед командующим Черноморской эскадрой вице-адмиралом Павлом Нахимовым была поставлена задача: уничтожить вражеский флот. Он был обнаружен в Синопской бухте, его защищали шесть мощных береговых батарей.

Вскоре к кораблям Нахимова присоединилась эскадра контр-адмирала Федора Новосильского. По количеству орудий русская эскадра превосходила турецкую. Поскольку в открытом море турецкий флот мог соединиться с союзниками, решено было атаковать его в Синопской гавани. Накануне сражения Нахимов обсудил план действия с командирами кораблей. Утром 18 ноября «отслужив молебен, эскадра с развевающимися национальными флагами понеслась на неприятеля».

Русские корабли подошли к противнику вплотную и открыли огонь по судам неприятеля. Лишь одно турецкое паровое судно сумело «сбежать» из порта, благодаря своей быстроходности. Также в этот день был исполнен приказ Николая I, данный еще в 1829 году: уничтожен фрегат «Рафаил», позорно сдавшийся без боя в предыдущую русско-турецкую войну и вошедший в состав турецкого флота, турки назвали его «Фазли-Аллах» («Данный Аллахом»).

По рассказам очевидцев, когда смолкли взрывы, Нахимов достал часы и сказал: «Все дело заняло три часа и пять минут. Запишите в журнал».

Бой показал полное превосходство русского флота и русской артиллерии. Русские потеряли убитыми тридцать семь человек, турки — свыше трех тысяч. Турецкого флота больше не существовало, а русская эскадра в полном составе направилась в Севастополь. Как и предполагал адмирал, его «команды дрались, как львы». «Я горжусь вами с детства», — говорил морякам Нахимов.

Победу праздновали по всей России. Матросы сложили песню о своем «морском отце»: «С нами Бог, и сам Нахимов с нами, он не даст нам, братцы, потонуть!»

В именном рескрипте адмиралу Нахимову, государь написал: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись Русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории».

Грандиозный успех русского флота в Синопском сражении стал возможным благодаря слаженной работе команд, взаимодействию матросов и офицеров, а также продуманной тактике адмирала. Эта победа — плод работы с матросами Павла Степановича Нахимова. В свою очередь, его прославленная школа стала логическим продолжением традиции, заложенной святым адмиралом Федором Ушаковым.

День победы в Синопской битве является Днем воинской славы России (отмечается 1 декабря).

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