Без шведского железа
Андрей Лысенко «Петр I в кузнице», 1938

Андрей Лысенко «Петр I в кузнице», 1938

Указом от 15 марта 1702 года Петр I велел промышленнику Никите Демидову «умножить» производство «всякого литого и кованого железа» и обеспечить независимость от шведских поставок

Грандиозные преобразования Петра Великого затронули практические все сферы жизнедеятельности страны, большая работа была проделана в отношении промышленности. К ней Петр I проявлял пристальное внимание, строительство сильного государства требовало радикального увеличения производства стратегически важных видов продукции, дающих основу для финансовой стабильности и военной мощи страны. Естественно, что на первом месте в этой ситуации стояли вопросы развития металлургии.

Острую нужду в железе Московское царство испытывало еще в XVII веке, царем Алексеем Михайловичем неоднократно отправлялись экспедиции на поиск новых месторождений. Россия зависела от экспорта железа из Швеции, во время Северной войны Петр был вынужден пойти на крайнюю меру – пустить на отлив пушек церковные колокола.

В августе 1700 года был учрежден Приказ рудокопных дел, положивший начало организованным изысканиям и разработкам месторождений в масштабах страны. Следующий, ноябрьский указ 1700 года четко определял задачи учреждения, которые охватывали все этапы исследования месторождения полезных ископаемых и организацию горнозаводских предприятий.

Деятельность Приказа вскоре принесла свои плоды: были открыты железные руды Урала, и право на их разработку получил тульский мастер и железозаводчик Никита Демидов. Ему был адресован указ, появившийся 4 (15 марта) 1702 года. Демидову предписывалось увеличить производство литого и кованого железа, а также и изделий из него, предназначенных для нужд армии. Демидов обязан был добиться независимости России от шведских поставок – «без постороннего свейского железа». Для выполнения этой важнейшей государственной задачи производитель получал значительные льготы.

Демидовские железоделательные и оружейные заводы были самыми крупными, но далеко не единственными. Великолепная уральская руда снабжала все эти заводы и оружейные мастерские прекрасным материалом, «возбуждавшим зависть иностранцев». Вооружение русской армии вообще и артиллерии в особенности получало, таким образом, прочную базу.

Указы Петра создали горнозаводскую промышленность и заложили систему российского горнотехнического образования. Его реформами закладывались основы промышленного могущества страны.

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Места: Россия
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