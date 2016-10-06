Штопор летчика Арцеулова
Константин Арцеулов (справа), Сергей Королев (в кабине), авиаконструктор Сергей Люшин, разработчик планера «Коктебель».

Константин Арцеулов (справа), Сергей Королев (в кабине), авиаконструктор Сергей Люшин, разработчик планера «Коктебель».

7 октября 1916 года военный летчик Константин Арцеулов впервые в истории русской авиации намеренно ввел самолет в штопор и вывел из него

Масштабное вовлечение авиации в боевые действия произошло во время Первой мировой войны. Военная авиация была очень эффективным и боеспособным видом войск. Но в то же время из-за конструкторских ошибок, не до конца продуманных инженерных решений, отсутствия достаточного опыта у пилотов в управлении новыми машинами, случались аварии и не всегда в боевых условиях.

Одним из таких случаев являлся срыв в штопор, когда самолет начинал круто падать вниз по винтовой линии с одновременным вращением, как будто ввинчиваясь в землю. В то время считалось, что выход из штопора невозможен, практически все падения в штопор заканчивались для самолета и пилота катастрофой. В военное время подобные случаи увеличились.

Авиаторы ломали головы, как можно найти выход из этой ситуации. Первым, кто сумел выйти из штопора, был русский летчик Константин Константинович Арцеулов (1891-1980). На тот момент он был начальником отделения по подготовке летчиков-истребителей в Севастопольской школе авиации (сейчас это Качинское летное училище).

Произведя теоретические выкладки, Арцеулов пришел к выводу, что в критической ситуации штопора ручку управления нужно отдалять от себя, а руль направления нажатием на педаль отклонять в сторону, обратную штопору. Летчик на практике решил проверить свою теорию. Это был очень рискованный шаг, в случае ошибки пилота ждала верная гибель, парашюты тогда не имели широкого применения.

Но он решился на смертельный эксперимент. 24 сентября (по старому стилю) 1916 года в 11 часов дня Арцеулов на истребителе французского производства Nieuport 21 на высоте две тысячи метров намеренно вошел в штопор и после трех витков перевел самолет в крутое пикирование. В этом же полете летчик повторил штопор после пяти витков.

В ближайшие же дни открытие Арцеулова было взято на вооружение всеми инструкторами Качинской летной школы, вошло в программу обучения, и спустя некоторое время активно стало использоваться русскими летчиками на фронте. Открытие Константина Арцеулова спасло жизни многим русским пилотам.

Намеренный ввод самолета в штопор дезориентировал противника, который считал, что самолет сбил и прекращал стрельбу по нему. Небольшая пауза позволяла летчикам выйти из штопора и на бреющем полете уйти из зоны обстрела. Штопор, который ранее забирал жизни у летчиков, теперь ее сохранял.

Арцеулов, внук знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, хотел стать моряком, но судьбе было угодно, чтобы он свою жизнь посвятил небу. И в историю он вошел как великий пилот, историки военной авиации по праву называют его последним асом Первой мировой войны.

Теги:
Места: Россия
События: война
Аэро-штаб-лекарь Далее в рубрике Аэро-штаб-лекарь6 октября 1805 года штаб-лекарь Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО