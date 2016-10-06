Штопор летчика Арцеулова

Масштабное вовлечение авиации в боевые действия произошло во время Первой мировой войны. Военная авиация была очень эффективным и боеспособным видом войск. Но в то же время из-за конструкторских ошибок, не до конца продуманных инженерных решений, отсутствия достаточного опыта у пилотов в управлении новыми машинами, случались аварии и не всегда в боевых условиях.

Одним из таких случаев являлся срыв в штопор, когда самолет начинал круто падать вниз по винтовой линии с одновременным вращением, как будто ввинчиваясь в землю. В то время считалось, что выход из штопора невозможен, практически все падения в штопор заканчивались для самолета и пилота катастрофой. В военное время подобные случаи увеличились.

Авиаторы ломали головы, как можно найти выход из этой ситуации. Первым, кто сумел выйти из штопора, был русский летчик Константин Константинович Арцеулов (1891-1980). На тот момент он был начальником отделения по подготовке летчиков-истребителей в Севастопольской школе авиации (сейчас это Качинское летное училище).

Произведя теоретические выкладки, Арцеулов пришел к выводу, что в критической ситуации штопора ручку управления нужно отдалять от себя, а руль направления нажатием на педаль отклонять в сторону, обратную штопору. Летчик на практике решил проверить свою теорию. Это был очень рискованный шаг, в случае ошибки пилота ждала верная гибель, парашюты тогда не имели широкого применения.

Но он решился на смертельный эксперимент. 24 сентября (по старому стилю) 1916 года в 11 часов дня Арцеулов на истребителе французского производства Nieuport 21 на высоте две тысячи метров намеренно вошел в штопор и после трех витков перевел самолет в крутое пикирование. В этом же полете летчик повторил штопор после пяти витков.

В ближайшие же дни открытие Арцеулова было взято на вооружение всеми инструкторами Качинской летной школы, вошло в программу обучения, и спустя некоторое время активно стало использоваться русскими летчиками на фронте. Открытие Константина Арцеулова спасло жизни многим русским пилотам.

Намеренный ввод самолета в штопор дезориентировал противника, который считал, что самолет сбил и прекращал стрельбу по нему. Небольшая пауза позволяла летчикам выйти из штопора и на бреющем полете уйти из зоны обстрела. Штопор, который ранее забирал жизни у летчиков, теперь ее сохранял.

Арцеулов, внук знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, хотел стать моряком, но судьбе было угодно, чтобы он свою жизнь посвятил небу. И в историю он вошел как великий пилот, историки военной авиации по праву называют его последним асом Первой мировой войны.

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