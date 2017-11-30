Шотландец на службе России

Грейг внес значительный вклад в совершенствование кораблей русского флота, в развитие корабельной артиллерии, большую заботу адмирал проявлял по отношению к морякам, их здоровью, воспитанию и образованию.

Самуил Грейг, происходивший из старинного шотландского рода Мак-Грегоров, родился 30 ноября 1735 года в городке Инверкитинг. Мак-Грегоры были потомственными мореплавателями, и Самуил в 15-летнем возрасте поступил на службу в торговый флот, в плавание ходил на судах, принадлежавших отцу, в 19 лет был назначен штурманом, а вскоре и капитаном корабля. С началом Семилетней войны он перешел на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании, принимал участие в ряде сражений.

Успешно начатая военная карьера с окончание войны приостановилась, Грейг, дослужившийся до лейтенанта, стоял перед выбором, вернуться в торговый флот, либо остаться в военном флоте. В мирное время карьера в военном флоте была затруднительна, а в торговом сделать ее мешало происхождение, англичане шотландцев не жаловали. Неожиданная альтернатива двум вариантам появилась в лице российского посла в Англии, графа Семена Воронцова, рекрутировавшего английских мореплавателей на русскую службу.

Начало службы в России

Грейг соответствовал всем высоким требованиям, предъявляемым к кандидатам, за его плечами было несколько лет службы, он избороздил много морей, побывал в десятках портов Европы и Северной Африки, участвовал в морских баталиях.

Получив разрешение «великобританского величества», в марте 1764 году Грейг поступил на русскую службу. В первый год он командовал кораблями «Святой Дмитрий Ростовский», «Святой Сергий», «Трех иерархов» («Три иерарха»), «Екатерина». На «Святом Сергии» Самуил Карлович произвел ряд изменений, которые привели к упрощению работы команды, и рекомендовал подобные изменения проделать на других кораблях. Несмотря на то, что в курсе предложений Грейга была сама Екатерина II, Адмиралтейств-коллегия не спешила внедрять инновации.

В России Грейг познакомился с англичанкой Сейрой Кук, приходившейся двоюродной сестрой знаменитому мореплавателю Джеймсу Куку, и вскоре молодые обвенчались в лютеранской церкви Петербурга.

Боевые действия на Средиземном море

Боевые действия, начавшейся в 1768 году войны с Турцией, согласно отважному плану графа Григория Орлова, должны были вестись, в том числе, на Средиземном море. Кораблям русского – Балтийского флота такой дальний поход предстояло совершить впервые, и несмотря на большие трудности, корабли прибыли на острова Эгейского моря. Корабль «Три иерарха», под командованием капитан-командора Грейга, был в составе первой эскадры адмирала Георгия Спиридова. Русские моряки прибыли в конечный пункт в марте 1770 года, как раз в том момент, когда греки Пелопоннеса подняли восстание против поработителей.

Первой турецкой крепостью, которой овладели русские, был Наварин, ставший на полтора месяца базой для русских кораблей. Штурм остальных крепостей по причине малочисленности русских десантных отрядов и плохой организации греков был затруднителен, поэтому Алексей Орлов боевые действия решил сосредоточить на море. С этим был согласен и его советник Самуил Грейг, в экспедиции они находились на одном корабле «Три иерарха».

«…Единственное ручательство на успех состояло в том, чтобы… идти навстречу турецкому флоту и решиться на сражение в открытом море», - отметил в бортовом журнале контр-адмирал Грейг, в этот чин он был произведен 1 марта 1770 года.

Правильность этого решения подтвердили Хиосское и Чесменское сражения. Диспозицию Хиосского сражения разработал Грейг, он же давал советы Орлову во время боя. Русская эскадра, несмотря на численный перевес кораблей противника, нанесла туркам серьезный урон, вынудила отступить, а после отступления уничтожила в Чесменской бухте.

Контр-адмирал возглавил одну из самых опасных операций по направлению брандеров (небольших судов, начиненных легковоспламеняющимися веществами) к скоплению турецких кораблей. Операция прошла успешно, один за другим в течение ночи корабли турецкой эскадры были сожжены.

«Это одна из самых решительных побед, которые только можно найти в морских летописях всех наций, древних и новейших», - отметит один из главных героев Чесменской баталии Самуил Грейг. За победу русского флота он будет произведен в адмиралы, получит российское потомственное дворянство и орден Святого Георгия II степени.

К. Христинек. Портрет Самуила Грейга, 1775

После Чесменской победы Грейг продолжил участие в боевых действиях в Средиземном море, в осаде крепостей на островах Лемнос и Парос, обстреле Негропонта, десанте в Ориафанто на острове Тассо, блокаде Дарданелл, осаде крепости Митилини на острове Лесбос и вновь на Чесме.

После небольшого вынужденного перерыва Грейг возглавил пятую эскадру, прибывшую из Кронштадта в Архипелаг в сентябре 1774 года. За руководство эскадрой Грейг был награжден орденом Святой Анны I степени.

В этом же году Грейгу было поручено доставить из итальянского порта Ливорно, где находилась основная стоянка русского флота в Средиземном море, самозванку, выдававшую себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, вошедшей в историю как княжна Тараканова. Грейг в точности исполнил предписание и доставил самозванку в Кронштадт, за что получил личную благодарность императрицы. Екатерина высоко ценила Самуила Карловича, стала крестной его первенца Алексея и велела младенца тотчас произвести в мичманы. В будущем младенец-мичман станет знаменитым флотоводцем.

Губернаторство в Кронштадте и участие в войне со шведами

С 1775 года Самуил Карлович был назначен губернатором Кронштадта, здесь он провел реконструкцию порта, построил новые доки и госпиталь для моряков. В начавшейся в 1788 году войне со Швецией, командовал Балтийским флотом, который одержал стратегическую победу над флотом противника под командованием герцога Карла Сёдерманландского.

Вскоре после победы адмирал заболел и 26 октября 1788, умер. Императрица горько сожалела о преждевременном уходе «искусного вождя» и «надежного руководителя всего морского дела в России».

Историк военно-морского флота Феодосий Веселаго, отмечая высокие профессиональные и человеческие качества Самуила Грейга, писал: «По важности и разнообразию своих заслуг первое место между ними занимает… Самуил Карлович Грейг, имевший как отличный специалист и высокообразованный энергичный деятель первенствующее значение в нашем флоте и пользовавшийся вполне заслуженным доверием у всех. Ему, кроме славных побед над турками и шведами, русский флот обязан введением полезнейших усовершенствований в морском и боевом вооружении и управлении судов, в улучшении портовой и адмиралтейской деятельности и образовании многих превосходных офицеров. По отзыву его подчиненных офицеров и нижних чинов, “это был более отец, нежели начальник”».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»