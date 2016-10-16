«Шквал», разметавший японцев

После поражения в Русско-японской войне было решено усилить Амурскую военную флотилию кораблями с крупнокалиберной артиллерией. В 1908 году конкурс на разработку проекта выиграли Путиловский завод. Лодку конструировали инженеры Н. Кутейников и П. Беляев.

Право реализации проекта досталось Балтийскому судостроительному заводу, по договору с Морским министерством завод должен был построить 8 лодок, стоимостью 10 920 рублей каждая. Для российских кораблестроителей постройка этих кораблей была большим прорывом. Впервые на надводные лодки поставили дизельные двигатели, такого не было в инженерных разработках даже индустриально развитых стран.

Корабельщики выполнили все требования военных, на корабле были установлены орудия крупного калибра (производитель Обуховский завод) и надежная броня, корабль развивал скорость не менее 10 узлов и мог без дозаправки перейти из Благовещенска в Хабаровск.

Серия этих лодок получила название «Шквал». Вместе с другими головная лодка, названная также «Шквал», была доставлена в забайкальский поселок Кокуй (здесь находилось отделение Балтийского завода), собрана, и по реке Шилке и Амуру переправлена в пункт назначения. 3 октября (по старому стилю) 1910 года она вступила в строй.

Все эти годы корабль нес дозорную службу на реке Сунгари. Во время Гражданской войны и образования на территории Дальнего Востока разных республик, «Шквал» как и другие корабли переходил из рук в руки. В 1920 году он был захвачен японскими интервентами и угнан на Сахалин. Спустя 2 года по возвращению в 1925 году России, лодка была переведена в класс мониторов и переименована в честь китайского революционера «Сун-Ят-Сена». Прекрасные русские названия остальных кораблей также заменили, «Ураган» стал «Троцким», «Шторм» - «Лениным», «Вьюга» - «Свердловым» и т.д.

Во время советско-японской войны «Сун-Ят-Сен» принимал участие в боях на реке Сунгари, высаживал и поддерживал огнем десант пехоты в районе селений Тусыкэ, Хунхэдао, городов Фуцзинь и Саньсин. В одном из боев «Шквал» разметал японский склад с боеприпасами, несколько вражеских дотов и минометных батарей.

16 августа 1945 года от попадания снаряда среднего калибра корабль получил повреждение, 30 августа был удостоен гвардейского звания. Командиру корабля Виктору Корнеру 14 сентября 1945 года было присвоено звание звания Героя Советского Союза. Свой путь корабль завершил 1958 году.

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