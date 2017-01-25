Школе Математических и навигацких наук - быть!
Поль Деларош. Портрет Петра I (1838)

Поль Деларош. Портрет Петра I (1838)

25 января 1701 года вышел указ Петра I об учреждении школы Математических и навигацких наук

В Новое время геополитические задачи еще рассматривались в связке с религиозными. В письме от 1697 года царь Пётр I объяснял патриарху Адриану зачем России сильный флот – для борьбы с противниками христиан, т.е. мусульманами, здесь он имел в виду Османскую империю.

Царь прекрасно понимал, что без создания национальной школы, готовящей собственные кадры, создать мощный флот будет сложно.

Для этих целей во время пребывания в Англии Пётр Алексеевич пригласил на службу в Россию иностранных специалистов. Среди них шотландец Генри Фарфарсон, профессор Абердинского университета, Ричард Грейс и Стефан Гвин.

Англичанам, а также русскому математику Леонтий Магницкому предстояло разработать план по открытию в Москве школы математических и навигацких наук.

Указ об открытии школы последовал 14 (25) января 1701 года. С момента основания школа находилась в ведении Оружейной палаты, которая подчинялась Пушкарскому приказу. Школа располагалась в Сухаревой башне. В школу принимались дети дворян, дьяков, подьячих, бояр и других чинов.

Желающих учиться с большим трудом набрали 180 человек. Состоятельные учащиеся должны были жить за свой счет, небогатым и малоимущим полагалась стипендия.

В школе изучались математические и навигацкие науки (артиллерийские, инженерные и морские) Неграмотные предварительно обучались грамоте. Преподавалась также «рапирная наука», т.е. фехтование.

Обучение велось по книгам, напечатанным в типографии Амстердама на русском (славянском) языке, среди них «Книга, учащая морскаго плавания» (1701). Математика преподавалась по изданной уже в Москве «Арифметике» Магницкого. Срок обучения в школе составлял от десяти до пятнадцати лет.

Царь внимательно следил за процессом обучения и нередко сам присутствовал на занятиях.

Школа, кроме моряков, выпускала инженеров, артиллеристов, геодезистов, архитекторов, гражданских чиновников и писарей. Навигаторы посылались для прохождения практики за границу, в Англию, Голландию, Данию, Францию, Венецию.

В 1712 году в школе были образованы дополнительные инженерные и артиллерийские классы.

В 1715 году при учреждении в Санкт-Петербурге Морской академии, часть классов школы была переведена в новую столицу. В 1753 году школа Математических и навигацких наук была упразднена.

За недолгое время своего существования школа успела подготовить множество специалистов и по праву может считаться предшественником современной системы инженерно-технического образования России. 

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