В Санкт-Петербурге открылась первая в России публичная библиотека
C. Деладвез «Посещение императором Николаем I библиотеки 13 декабря 1852 года» (1853)

C. Деладвез «Посещение императором Николаем I библиотеки 13 декабря 1852 года» (1853)

Императорская Публичная библиотека быстро стала центром культурной жизни столицы Российской империи

Мысли о создании в России публичной библиотеки возникли в начале XVIII века, необходимость и важность библиотеки для научной деятельности осознавал еще Петр I, в Духовном Регламенте, в разделе об устройстве духовной академии сказано, что «без библиотеки, как без души академия».

Правительство имело в планах создание не только научных библиотек, но и общедоступной. В 1764 году была куплена библиотека барона Корфа, состоящая из 30 тысяч томов, позже она будет передана в Гельсингфорсский и Юрьевский университеты.

Екатерина II положила начало библиотеке Эрмитажа, а конце своего правления, в 1795 году одобрила план создания публичной российской библиотеки. Первоначальным книжным фондом (порядка 250 тысяч томов) в ней стало собрание книг, ранее принадлежавшее Польше, и привезенное в нашу страну Суворовым после подавления Польского восстания 1794 года.

Проект здания библиотеки был поручен архитектору Егору Соколову, после высочайшего одобрения он приступил к строительству здания, которое было завершено после смерти императрицы, библиотека была торжественно открыта 2 (14) января 1814 года.

Примечательно, что это событие произошло на 38 лет раньше, чем открытие первой бесплатной библиотеки в Великобритании.

Императорская библиотека занималась формированием «полного собрания российских книг», т.е. книг, изданных с самого начала книгопечатания в нашей стране, так и изданных на русском языке за рубежом.

Но в библиотеку поступали не только печатные книги, она пополнилась уникальными рукописными Остромировым Евангелием, Лаврентьевской летописью и списками других древнерусских летописей. Чрезвычайно велико было число дарителей, которые без сожаления расставались с собственными книжными собраниями.

Кроме того в библиотеку согласно указу Александра I доставлялись по два экземпляра любой печатной продукции, выходившей в России.

Тогда же директор библиотеки Алексей Оленин сформулировал принципы ее работы: «Истинная цель открытого книгохранилища состоит в том, чтоб всякий, кто бы он ни был, мог требовать для своего употребления всякого рода печатные книги, даже самые редкие... и пользоваться ими безмездно, не унося их токмо домой».

Библиотека открыла новую эпоху в истории науки и культуры России. Интерес к чтению у людей был огромным, для посетителей построили специальный читальный корпус, для удобства читателей внедрялся ряд сервисов – дежурство библиотекарей в читальном зале, организация «справочного стола», появление печатных каталогов и путеводителей, информация о новинках и т.д.

В 1913 году, за столетие своей работы, библиотека стала одним из крупнейших книгохранилищ в мире и таковым остается и по настоящий день.

Сегодня библиотека, помимо традиционных способов, открывает доступ к своим сокровищам с помощью электронных нововведений – через сайт Российской национальной библиотеки читатели имеют возможность ознакомиться с восьмимиллионным Генеральным алфавитным каталогом и с найти в нем нужные издания.

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