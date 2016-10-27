Садовод от Бога

Иван Владимирович Мичурин родился 15 октября (старого стиля) 1855 года в небольшом поместье Вершина близ деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии в обедневшей дворянской семье.

Увлечение садоводством досталось ему по наследству от деда и прадеда, которые были известными садоводами и вывели несколько сортов груш. На профессиональный выбор Мичурина сильно повлиял пример отца, много работавшего в своем саду. С детства Иван помогал ему и перенял многие полезные навыки, уже с восьми лет он умел проводить прививку побегам деревьев разными способами.

Как впоследствии вспоминал Мичурин, с ранних лет он был поглощен выращиванием растений, и в своем увлечении не замечал никаких других деталей жизни, в его памяти они не оставили следов.

Мать Мичурина умерла в молодом возрасте, его отец заболел, когда сын только окончил уездное училище в Пронске. Поместье было заложено и ушло за долги. Любимое занятие садоводством пришлось приостановить. К нему Владимир Иванович вернется спустя 3 года, за 3 рубля в месяц он будет арендовать городскую усадьбу близ города Козлова. К тому времени Мичурин вступит в брак с Александрой Петрушиной, дочерью рабочего винокуренного завода.

В этот тяжелый период жизни у Мичурина не опустились руки, после 16-ти часовой рабочей смены в конторе на железной дороге, он, чтобы прокормить семью, занимался ремонтом часов.

Мелкочиновничьей среде не удалось засосать будущего ученого, он продолжил занятия садоводством, и на арендованной земле вывел свои первые сорта: малины «коммерция», вишни «краса Севера» и другие.

Занятия по селекции становятся интенсивней после приобретения участка земли в собственность, чтобы его купить, пришлось работать до изнеможения. Многие годы Мичурин, как и его растения, которые он для повышения выживаемости выращивал в «спартанских условиях», жил так же, очень стесненно. После покупки участка, на котором не было дома, два сезона его семья была вынуждена жить в шалаше.

В 1906 году Мичурин опубликовал свои первые работы, они были посвящены проблемам выведения новых сортов плодовых деревьев. Несмотря на то, что помощи от властей селекционер практически не получал, и власть лишь направляла к нему многочисленные инспекторские проверки, которые сильно отвлекали от работы, Иван Владимирович отказался от предложения американцев переехать для работы в США. Также он отказался продать им свою коллекцию растений, Мичурин считал ее достоянием России.

К 1917 году питомник селекционера насчитывал более 900 сортов растений, выписанных из разных стран. После революции питомник был национализирован, но Мичурин как руководитель продолжил заниматься селекционными работами. Советская власть сочла его труд полезным и выдала пособие в размере трех тысяч рублей.

Ученый внес большой вклад в развитие генетики, в особенности плодовых и ягодных культур.

Он является создателем порядка 300 видов растений, среди которых многочисленные сорта сливы, груши, малины, яблок, розы, табака и многих других. Плодами деятельности Ивана Мичурина пользуются и будут пользоваться многие поколения россиян.

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