Русы – это воины, идущие за добычей и славой

В середине X века политический, экономический и военный потенциал позволил Руси прочно закрепиться на восточных торговых путях в Поволжье, Закавказье и Приазовье. Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и ключевые позиции в районе Восточного Крыма фактически контролировались русскими, и византийские колонии в Крыму оказались в окружении русских форпостов. Опасаясь усиления русского влияния в Северном Причерноморье и Крыму, правительство Византии направило свои усилия по предотвращению русского натиска в Крым.

Дипломатическими средствами Константинополь пытался перенаправить энергию русских на другом направление, на Нижнее Подунавье. Тайное посольство в Киев, возглавляемое сыном стратига Херсонеса Калокиром, преследовало две цели, во-первых, с помощью золота оградить от русских византийские владения в Крыму, во-вторых, руками русских решить византийские проблемы в Болгарии. Во второй половине 960 годов отношения между Византией и Болгарией обострились, и чтобы усмирить неспокойного северного соседа, император Никифор Фока обратился к киевскому князю Святославу.

Святослав принял предложение ромеев и в 968 году начал дунайскую экспедицию. Лев Гумилев, считает, что целью Святослава являлась территориальная экспансия. «Присоединение к Руси Восточной Болгарии, выходившей к Черному морю, давало языческому князю территорию, где он мог быть независим от своей матери и ее советников», но с этим не согласен Андрей Сахаров: «Святослав не ставил целью завоевать Болгарию… овладение ключевыми пунктами на Нижнем Дунае вполне устраивало русского князя».

Начавшийся поход со временем перерос в войну с Византией, в которой болгары сражались на стороне русских. В союз с болгарами и русами также входили печенеги и венгры, в кампанию 970 года они прошлись по византийским Фракии и Македонии. В это время в Византии вспыхнул мятеж, и византийское правительство после нескольких сражений с противником, было вынуждено заключить со Святославом мирный договор, который, однако, был нарушен уже на следующий год.

К. Лебедев «Встреча Святослава с Иоанном Цимисхием», 1916

Войско во главе с императором Иоанном Цимисхием совершило неожиданный переход через Балканы, овладело болгарской столицей Преславой, и подступило к стоящей на Дунае крепости Доростол (ныне Силистра в Болгарии). Эта крепость являлась опорным пунктом Святослава, где находились его основные силы.

В то же время византийский флот, запер с реки войско русов. Первое сражение у Доростола состоялось 23 апреля 971 года, затем последовало несколько других, после чего город был взят в осаду. Невозможность получить подкрепление вынудила Святослава покинуть пределы Болгарии, но его Дунайский поход и война с могущественной Византийской империи навсегда остались славной страницей в историю русского оружия. Военные таланты Святослава Игоревича нисколько не уступали полководческим дарованиям Иоанна Цимисхия, лишь меньшая численность армии и невозможность получить подкрепление вынудила русских уйти из Болгарии, что в свою очередь имело и положительные стороны.

О том, что представляло собой войско русского князя и войско византийского императора и о сражениях под Доростолом «Русской Планете» рассказал историк и археолог Александр Фетисов, научный сотрудник Государственного музея Востока.

«Русская Планета» (РП): Кто был в составе дружины Святослава? Были ли там викинги? Какая тактика была у русских, славянская или варяжская?

Александр Фетисов (АФ): Численность войска Святослава в походе против Болгарии и Византии известна нам только из сочинений византийских хронистов. Лев Диакон сообщает, что в нападении русов на Доростол в 969 году войско Святослава насчитывало 60 тысяч воинов, пришедших в устье Дуная на челнах. Непосредственно при обороне Доростола в 971 году армия русов по сообщению Льва Диакона и косвенным данным «Повести Временных лет» могла насчитывать около 20 тысяч воинов.

Археологами уже давно доказано присутствие скандинавов в дружинах первых русских князей, об этом свидетельствует североевропейский археологический материал во многих погребениях древнерусской знати и на территории ранних городов (Киев, Чернигов, Псков, Ладога и других). Однако, очевидно, что такая большая армия, как в походе Святослава, не могла состоять только из скандинавских воинов. По летописям мы хорошо знаем, как именно набиралось войско для таких дальних и масштабных походов.

«Повесть Временных лет», например, подробно рассказывает о том, как собирал свою армию князь Олег для похода на Византию в 907 году: «Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев». Сбор воинов подвластных князю племен был обычной практикой для крупных походов.

По всей видимости, таким же образом собирал свое войско и Святослав для похода на Балканы. Немногочисленным ядром его дружины могли быть скандинавские воины, но основу армии составляли славяне.

Тактика войска Святослава не имеет «национальности», ее нельзя охарактеризовать ни как специфически скандинавскую, ни как специфически славянскую. Как в Древней Руси, так и в Скандинавии в X веке практиковался исключительно пеший бой в сомкнутом строю. Конница в Древней Руси появляется уже после Святослава только в конце Х – XI веков, когда началась активная борьба с печенегами, а затем с половцами. Под Доростолом, когда русы выходили в поле перед крепостью, чтобы отбивать атаки византийцев, они всегда действовали в пешем строю. Лишь один раз воины Святослава попытались выступить против войск Цимисхия конницей, однако результата это не дало, Лев Диакон специально отмечает, что русы в конном строю воевать не умеют.

РП: Если сопоставить воина-руса и византийского воина, у кого были преимущества?

АФ: Византия имела профессиональную армию, разделенную по родам войск, имевшую в X веке опыт сражений с множеством противников. Так, например, предшественник Иоанна Цимисхия, Никифор Фока в 960-х годах активно воевал с арабами. Кстати, о его сражении с арабами на Крите, среди союзников Византии источники упоминают и русов. Иоанн Цимисхий активно воевал против сарацинов и арабов, в том же 971 году, когда шла осада Доростола, византийская армия разбила арабов в Сирии при Александретте, что позволило Цимисхию окончательно захватить Антиохию.

При осаде Доростола византийская армия использовала сложное построение из нескольких линий и фланговых частей. Помимо пехоты активно использовалась конница (которой у русов не было) и лучники с пращниками. Армия же русов представляла собой обычный пехотный строй. Под Доростолом русы не просто выдерживали осаду, но неоднократно выходили в поле, чтобы сразиться с армией Цимисхия, византийские хронисты описывают четыре крупных сражения. Лев Диакон при описании боев под Доростолом, очень часто отмечает мужество и профессионализм воинов Святослава, во многих случаях превосходящих византийцев в бою. Так, в первом же бою при подходе армии Цимисхия к Доростолу, засадный отряд русов разбил передовой отряд византийцев. В первом масштабном бою в апреле под стенами Доростола русы, по сообщению Диакона, отразили 12 атак византийской пехоты и конницы. После того, как византийцы в июле после длительной осады основательно покрушили стены Доростола метательными машинами, воины Святослава совершили вылазку и уничтожили все осадные орудия армии Цимисхия.

Вообще, тот факт, что Цимисхию не только не удалось взять Доростол многомесячной осадой, но и не удалось разбить армию Святослава в нескольких полевых сражениях под стенами крепости, говорит о том, что профессионализм армии русов не уступал, а во многих случаях превосходил уровень византийской армии. Грубо говоря, если сравнить воинов Святослава и воинов Цимисхия, то византийская армия – это солдаты, воюющие за жалование, а славяне и русы – воины, идущие за добычей и славой.

РП: Чем отличался флот Цимисхия и Святослава?

АФ: В отношении флота можно сказать то же самое, что и при характеристике армии. Византийский флот – это профессиональная боевая машина, которая на протяжении многих веков была испытана в боях с арабами на Средиземном море. Флот русов – это в основном способ доставки войск до места сражения. Флот Византии состоял из различных категорий судов, использовавшихся для разных целей. Это и крупные транспортные корабли, и маневренные боевые суда. Одним из важнейших орудий византийского флота был «греческий огонь» - горючая смесь, применявшаяся в морских сражениях. Не случайно единственное морское сражение византийского флота с русским в 941 году закончилось полным разгромом флота князя Игоря. Точно также «греческим огнем» византийцы сожгли и арабский флот под Фраксинетом на Средиземном море в 972 году.

Важным фактором в сравнении византийского и русского флота являются типы судов. Византия, которая воевала на Средиземном и Черном морях, использовала оснащенные огнеметами дромоны, быстрые и маневренные триеры, и более мелкие суда. Наиболее крупные дромоны могли принимать на борт до 200 человек.

Флот, который приходил с походами из Киева со времен Олега и Игоря был представлен совсем другими судами. Несмотря на присутствие скандинавов в дружинах русских князей в Х веке в Древней Руси были совсем неизвестны знаменитые боевые скандинавские драккары – они просто не могли продвигаться по рекам Восточной Европы. Поэтому, когда русские князья снаряжали флот для похода на Византию, они использовали относительно небольшие суда длиной до 8-12 метров, оснащенные веслами и парусом. На такое судно могла войти команда не более 50 человек. Именно поэтому и «Повесть временных лет», и византийские хронисты указывают удивительно большое число русских судов, участвующих в походах на Византию – флот Олега по «Повести» в 907 году составлял 2000 судов; флот Игоря в 941 году в «Хронике продолжателя Феофана» насчитывает 10000 судов. Учитывая относительные небольшие размеры судов, такие цифры уже не выглядят фантастическими. Суда русов были приспособлены в первую очередь для путешествий по рекам, а при выходе в Черное море – для прибрежного каботажного плавания и стремительных грабежей побережья.

Сравнивая флот русов и византийцев можно сказать, что флот Империи – это профессиональная боевая сила, флот же русов – инструмент для неожиданных и стремительных действий «морской пехоты». В открытом морском бою эти две силы просто несопоставимы.

Интересный факт в заключение. Походы Святослава на Византию оставили следы и в археологическом материале. На Нижнем Дунае на территории современной Румынии недалеко от города Констанца. Здесь при Иоанне Цимисхии был создан монастырь, на стенах которого сохранилось множество процарапанных граффити. Одно из граффити – двузубец, который считается княжеским знаком Святослава. Вероятно, этот знак был оставлен здесь одним из воинов Святослава во время похода руссов против Византии на Балканы.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»