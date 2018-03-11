Русское железо, выкованное голландцем
Андрей Виниус

Андрей Виниус

В марте 1632 года царь Михаил Федорович вручил голландскому купцу Андрею Виниусу жалованную грамоту на строительство железоделательных заводов под Тулой

Привлечение иностранцев на службу России, обычно связывают с именем Петра I, однако, еще до великого реформатора русские правители использовали опыт зарубежных специалистов.

В 1569 году царь Иван Грозный разрешил англичанам, приезжавшим в Россию, постройку железоплавильных заводов в Вычегде. Но они этой возможностью не воспользовались, и Россия покупала железо в Швеции. Высокие цены на железо побудили русское государство искать другие способы добычи этого сырья, необходимого прежде всего для строительства, производства оружия и хозяйственных нужд.

В 20-30-е годы XVII века московское правительство предложило голландскому купцу Андрею Виниусу предпринять розыск железных руд в окрестностях Тулы. Андрей Денисович, так русские называли голландца, блестяще справился с порученным делом и в 1632 году подал царю Михаилу Федоровичу челобитную, в которой просил разрешения построить в Туле доменный завод для отливки пушек «по иностранному способу из чугуна».

Для русского правительства это было чрезвычайно выгодное предложение: голландцы сами, с минимальной помощью, обещали построить домны, привезти мастеров, раскрыть все секреты, научить русских литейному делу и снабдить русское войско пушками.

29 февраля (10 марта) 1632 года Михаил Федорович вручил Виниусу жалованную грамоту на строительство чугуноплавильного, железоделательного и оружейного заводов близ Тулы и по рекам Шексне, Костроме и Ваге. При этом Виниус обязывался «учить государевых людей всякому железному делу» и поставлять в государеву казну свои изделия (пушки и железо) по определенной цене; оставшийся излишек он мог продавать или вывозить в Голландию. Поучение патента исследователи называют важной вехой в истории русской металлургической промышленности.

Для облегчения постройки заводов казна ежегодно выдавала Виниусу 3 000 рублей, которые тот обязывался вернуть чугуном и железом. Кроме того, заводы на десять лет освобождались от оброка, и до истечения этого времени никому в России их строить не позволялось. Таким образом, основанный Виниусом Тульский завод производил более дешевое русское железо: доходы от железных рудников Тулы равнялись 50 тысячам тогдашних рублей.

К 1637 году Виниус построил четыре завода, в том числе и вододействующий, на котором отливали пушки и ядра; часть продукции голландца поступала на внутренний рынок (сковороды, гвозди). Впоследствии по примеру Виниуса железоделательные заводы основали и крупные русские землевладельцы Милославский и Морозов. К 1660 году в России было уже 7 заводов, которые могли выпускать сотни пушек в год. Хуже было с мушкетами, их приходилось закупать в Голландии и Швеции.

Производство оружия в России оправдало себя. К Балтике мы вышли с помощью русского оружия. Таким образом, Европе пришлось признать возрастающую мощь государства, что было не в последнюю очередь обусловлено оружейным производством.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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