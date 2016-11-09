Русский основоположник вирусологии

Дмитрий Иосифович Ивановский родился 28 октября (по старому стилю) 1864 года в Петербургской губернии. Учился в одной из лучших гимназий Петербурга – Ларинской, окончил ее с отличием.

По завершении учебы на физико-математическом факультете Петербургского университета был оставлен при кафедре ботаники. Под руководством петербургских ученых-ботаников Христофора Гоби, Андрея Бекетова и Андрея Фамицина изучал микробиологию и физиологию растений.

После защиты в 1888 году кандидатской диссертации по теме «О болезнях табака» принял предложение департамента земледелия и в течение трех лет исследовал мозаичную болезнь табака на юге России. Мозаичная болезнь табака проявляется различной степенью пигментации табачного листа, уже с XVII века было известно, что эта болезнь является заразной, но что является возбудителем этой болезни, ботаникам тогда выяснить не удавалось.

Через практические опыты с фильтром Шамберлана (названного по фамилии французского бактериолога) Ивановскому удалось установить микроскопичность размеров возбудителей болезней. Самого определения ученый им не дал, он называли их «фильтрующимися бактериями» и «микроорганизмами».

В 1892 году в Академии наук Ивановский прочитал доклад «О двух болезнях табака». Эта дата считается датой появления новой научной дисциплины – вирусологии. Это был настоящий прорыв в науке, открытие вирусов позволило определить происхождение страшных заболеваний – оспы, бешенства, энцефалита и других.

После защиты магистерской диссертацией «Исследования спиртового брожения» Ивановский был назначен на кафедру ботаники Варшавского университета.

К исследованию вирусов Дмитрий вернулся через несколько лет, свои исследования он обобщил в докторской диссертацией «Мозаичная болезнь табака» (1903).

Ивановский как преподаватель подготовил не одно поколение студентов, он читал лекции в Петербургском, Варшавском и Донском университетах. Скончался Дмитрий Иосифович 20 апреля 1920 года в возрасте 56 лет.

Американский вирусолог, лауреат Нобелевской премии Уэнделл Стэнли по праву назвал Ивановского отцом вирусологии.

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