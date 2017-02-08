Русский гений Дмитрий Менделеев

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 года в сибирском городе Тобольске.

Он был семнадцатым ребенком в семье. По отцовской линии предки Менделеева были священниками, они служили на севере современной Тверской области, в окрестностях города Удомля.

Отец Иван Павлович как представитель духовного сословия учился в духовном училище, здесь по существовавшей тогда традиции, получил фамилию Менделеев. В священники Иван Павлович не пошел, а решил стать народным учителем. Ко времени рождения последнего сына Дмитрия, он занимал должность директора Тобольской классической гимназии.

Когда глава семьи ослеп, вся забота о детях легла на плечи матери Марии Дмитриевны, урожденной Корнильевой, женщине выдающегося ума и энергии. Помимо пенсии, средства для существования семьи давала прибыль с небольшого стекольного заводика.

На всю жизнь Менделеев сохранил благодарную память о матери. Он предварил один из своих научных трудов предисловием:

«Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она могла его возрастить только своим трудом, ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах и терпеливо искать божескую или научную правду...»

Менделеевы жили более чем скромно, но все дети в семье получили прекрасное образование. Дмитрий Иванович окончил Тобольскую гимназию, а затем в 1850 году поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного Педагогического института в Петербурге.

Примечательно, что на первом курсе по всем предметам, кроме математики, Менделеев получил неудовлетворительные оценки, но потом будущий ученый выправил ситуацию, и институт окончил с золотой медалью.

Два года преподавал естественные науки сначала в Симферопольской гимназии, а затем в Ришельёвском лицее Одессы. В 1856 году защитил магистерскую диссертацию в Петербургском университете и в 1857 году утвержден приват-доцентом.

В январе 1859 году Менделеев был отправлен в двухгодичную зарубежную командировку. В знаменитом Гейдельбергском университете (Германия) работали такие известные естествоиспытатели как Роберт Бунзен, Густав Кирхгоф и Герман Гельмгольц. В арендуемой квартире Менделеев организовал собственную лабораторию. Часы досуга проводил в кругу молодых русских ученых Сергея Боткина, Ивана Сеченова, Александра Бородина и других, также проходивших здесь обучение.

В 1861 году Менделеев возвращается в Санкт-Петербург, где возобновляет чтение лекций по органической химии в университете и издает первый русский учебник «Органическая химия», переиздававшийся только при жизни Менделеева 8 раз (последнее издание – в 1947 году).

В тридцатилетнем возрасте Дмитрий Иванович становится профессором Петербургского технологического института, в 1865 году защищает знаменитую диссертацию «Рассуждение о соединениях спирта с водой». В России эта работа принесла ему, пожалуй, не меньшую славу, чем открытие Периодического закона. Надо сказать, что впоследствии к ней присоединился миф, будто Менделеев определил оптимальную крепость водки, хотя на самом деле, в работе об этом ни слова.

В 1867 году в университете Менделеев получает кафедру неорганической химии, и с этого момента наступает тридцатилетний период расцвета его научного творчества. Полный перечень открытий и научных заслуг Дмитрия Ивановича необъятен, но наиболее важные его достижения известны всему миру.

1869 год стал для ученого триумфальным – на заседании Русского химического общества он прочитал доклад «Соотношение свойств с атомным весом элементов» о периодической системе элементов, которую дорабатывает в течение двух лет. Честь открытия фундаментального закона природы – Периодического закона принадлежит русскому ученому.

В 1871 году, используя принцип, положенный в основу своей системы, он предсказывает существование неизвестных тогда элементов экаалюминия, экабора и экасилиция. Позднее эти элементы были открыты и названы галлием (1875), скандием (1879) и германием (1886).

Творческое наследие Дмитрия Менделеева чрезвычайно обширно, он автор более 500 научных трудов во многих отраслях науки: химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, народному просвещению.

Дмитрий Менделеев в своем кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт-Петербург), 1897 год.

Большинство трудов Менделеева помимо фундаментального научного значения имело и важный, новаторский прикладной характер. Он заложил основы теории растворов, предложил способ фракционного разделения нефти, изобрел разновидность бездымного пороха, работал над производством и внедрением минеральных удобрений, пропагандировал орошение засушливых земель.

Менделеев уделяет много внимания российской нефтяной промышленности; в 1876 году по поручению правительства предпринимает поездку в Америку для ознакомления с постановкой там нефтяного дела, неоднократно посещает с той же целью кавказские месторождения.

В 1888 году Менделеев изучает экономическое состояние Донецкого каменноугольного района, выясняет огромное его значение для России и предлагает ряд мер для рационального использования «будущей силы, покоящейся на берегах Донца».

Дмитрий Иванович Менделеев был патриотом России и человеком высоких нравственных качеств. В 1870 годы он выступал с публичным разоблачением распространившегося тогда в России спиритизма, доказывал, что спириты и медиумы пытаются помирить «сказку с наукой».

Дмитрий Иванович пользовался большим авторитетом у студентов. В 1890 году участники студенческих волнений обратились к нему с просьбой стать посредником в переговорах с министром образования графом Деляновым. Министр отказался от диалога, что послужило поводом к новой вспышке беспорядков. В результате Менделеев подал в отставку и покинул университет.

С этого момента Менделеев переходит к общественной и практической деятельности. Он принимает участие в создании Русского химического общества (1863; ныне носит имя Д.И. Менделеева) и становится его президентом; создает Главную Палату мер и весов (1893) и становится ее первым хранителем.

Менделеев был членом более 90 академий наук, научных обществ, университетов разных стран. Будучи ученым энциклопедических знаний и уникального кругозора, Дмитрий Иванович стоял в одном ряду с величайшими естествоиспытателями всех времен. В 1964 году имя Менделеева было занесено на доску почета Бриджпортского университета в США наряду с именами Эвклида, Архимеда, Коперника, Галилея, Ньютона и Лавуазье.

Скончался Дмитрий Иванович 20 января 1907 года в Петербурге. Проникновенными словами отозвался на кончину великого ученого публицист Михаил Меньшиков: «Есть люди, со смертью которых как бы умирает часть России».

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