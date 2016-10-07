Русский доверенный эфиопского императора

Александр Булатович – человек с необычной судьбой даже для яркого на события XIX века. Он родился 26 сентября (по старому стилю) 1870 года в Орле. По линии отца, генерал-майора Ксаверия Викентьевича своим предком имел татарского хана Симеона Бекбулатовича, перешедшего на службу к Ивану Грозному.

Его дед по материнской линии тоже был военным, он погиб в бою с чеченцами. Пойти по стопам своих предков для Александра было естественным. Он закончил привилегированный Императорский Александровский лицей и всецело отдался военной службе в лейб-гвардии Гусарского полка, куда получил назначение.

Булатович был великолепным наездником и фехтовальщиком, но образу гусара соответствовал не до конца, в попойках и любовных интрижках с женщинами замечен не был, даже на балах он ни с кем не танцевал. В ташке (сумке) он носил не дамский портрет, а фотографию о. Иоанна Кронштадтского у которого исповедовался уже будучи военным.

В 1896 году в составе Российского общества Красного Креста Булатович отправился в Эфиопию. Перед поездкой он начал изучать эфиопский язык, в этом ему помог известный филолог и историк В.В. Болотов.

Эфиопия тогда воевала с Италией, пытавшейся колонизировать эту древнюю страну. После битвы при Адуа, в которой эфиопы разгромили итальянцев, но при этом сами понесли большие потери, Эфиопия нуждалась в помощи. И она прибыла со стороны русских. Надо сказать, война Эфиопией была выиграна не без поддержки русских, которые были консультантами и военными советниками африканцев в их неравной борьбе с европейскими колонизаторами. В ноябре 1896 года Италия признала независимость Эфиопии.

Русский отряд Красного Креста действовал в Абиссинии несколько месяцев, Булатович лично выполнял сложнейшие задания, так во время поездки из Джибути в Харэр он по гористой пустыне преодолел на верблюдах расстояние свыше 350 верст за 3 суток и 18 часов. Несколько раз его жизни угрожала смертельная опасность со стороны туземцев и диких животных. За свои самоотверженные поступки Булатович снискал уважение императора Менелика II и стал его доверенным лицом.

Во время своей второй командировки в Эфиопию он совершил поездку на юг страны в область Каффу, нога европейца туда прежде не ступала. Впоследствии он составит первое научное описание Каффы и за эту работу получит серебряную медалью имени П.П. Семенова-Тянь-Шанского от Русского Географического общества. Путешествиями русского офицера восхищался поэт Николай Гумилев, позже он повторит маршрут Булатовича.

В эфиопской командировке Булатович был три раза и всегда показывал местным жителям, каким на самом деле должен быть настоящий европеец – бесстрашным, смелым, честным и справедливым. Честь офицерского звания и русского мундира Александр Ксаверьевич держал на высочайшем уровне.

Позже он еще вернется в Эфиопию, но уже как иеромонах, в полюбившейся ему стране он попытается открыть подворье святогорского скита, но безрезультатно.

Эфиопская страница – самая интересная в жизни Александра Булатовича, будут еще маньчжурская и афонская, но это уже совсем другие истории.

Далее в рубрике