Русские войска штурмом взяли сильнейшую крепость Азербайджана
А. Шарлемань «Взятие штурмом крепости Ганжи 3 января 1804 года»

А. Шарлемань «Взятие штурмом крепости Ганжи 3 января 1804 года»

15 января 1804 года пала крепость Гянджа

В западные прикаспийские области Северного Кавказа Россия вернулась в начале XIX века, в 1801 году при Павле I Восточная Грузия присоединилась к России, Александр I продолжил «грузинский» курс отца - Картли-Кахетинское царство вошло в состав России и стало Грузинской губернией. В 1803 году к России присоединились Мегрелия.

Одновременно к России присоединялись мелкие государственные образования Северного Азербайджана. Внешняя политика России была направлена на ослабление позиций Персии в этом регионе. Большинство мелких ханств присоединялись к Российской империи добровольно.

Собственно говоря, при Екатерине II, в 90-х годах XVIII века, эти земли уже были включены в состав России, со смертью императрицы внешнеполитический курс России изменился, русские были вынуждены оставить эти территории.

Сопротивление оказало только Гянджинское ханство, в предыдущий раз, в 1795 году Джават-хан отворил ворота крепости отряду генерал-майора Александра Римского-Корсакова и попросил российского подданства.

В этот раз правитель занял непримиримую позицию и аргументы наместника Кавказа, князя Павла Дмитриевича Цицианова (он происходил из грузинского княжеского рода и отлично знал регион), что Гянджа с давних пор принадлежит к Грузии, которая теперь в составе Российской империи, его не убедили.

Для покорения сильнейшей крепости Азербайджана Цицианов выступил с мощным отрядом, в него вошли 17 егерский полк, батальон кавказских гренадер, два батальона Севастопольского мушкетерского полка, три эскадрона Нарвского драгунского полка при 11 орудиях, по пути следования к отряду присоединялись добровольцы из местного населения.

Сначала русский отряд захватил предместья Гянджы и начал вести подготовку к штурму, параллельно Павел Дмитриевич вел переговоры с ханом о капитуляции. Они были без результата. Тогда военный совет принял решение брать крепость штурмом. Он начался 3 (15) января 1804 года в 5.30 утра.

Штурм крепости производился с двух сторон, со стороны Карабахских ворот на приступ шел отряд под командованием генерал-майора Портнягина в составе двухсот пеших драгун и двух батальонов гренадер, со стороны Тифлисских ворот – отряд полковника Карягина, командира нарвских драгун, их атака была отвлекающей.

Отряду Карягина с помощью лестниц удалось преодолеть первую и вторую стену, позже стену со своей стороны преодолел отряд Портнягина, между стенами и на башнях шли бои. В одной из них русские воины обнаружили Джавад-хана, после непродолжительного боя он был убит.

Егерям отряда Карягина удалось спуститься внутрь крепости и открыть Тифлисские ворота, защитники крепости, узнав о гибели хана, начали сдаваться.

В соответствии с полученными указаниями, русские не трогали мирное население, ни одна женщина и ребенок при штурме крепости не пострадали. Цицианов в своих рапортах писал: «Человеколюбие и повиновение моему приказанию, доселе при штурмах неслыханное».

Потери ханских войск составили свыше 1500 человек, русских – 38 убитых и около 200 ранеными.

Гянджа была присоединена к России и переименована в Елизаветполь. Падение мощной крепости потрясло правителей соседних ханств, для них ликвидация Гянджы стало стимулом для вступления в подданство Российской империи, карабахский и шекинский ханы, царь Имеретинский изъявили желание присоединиться к России.

Нахичеваньское ханство согласилось выплачивать дань. Взятие Гянджи явилось прологом русско-персидской войны 1804-1813 годов.

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