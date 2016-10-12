Русские войска разбили турецкий десант в битве на Кинбурнской косе
К.И. Кёппен. «Спасение генерал-аншефа А.В. Суворова гренадером Степаном Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года» (1855).

К.И. Кёппен. «Спасение генерал-аншефа А.В. Суворова гренадером Степаном Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года» (1855).

Потерпев поражение в предыдущей войне с Россией, Турция с целью вернуть утраченные территории, в том числе Крым, вновь развязывала войну

Крепость Кинбурн, перешедшая к России в 1774 году, имела важное стратегическое значение, она располагалась в северо-западной части одноименного полуострова. Крепость затрудняла вход турецким кораблям в Днепр, прикрывала дальние подступы к Херсону, была удобным наблюдательным пунктом за турецкой крепостью Очаков и могла использоваться как плацдарм для нападения на него.

Поэтому в начавшейся войне турки первым делом решили взять Кинбурн. Крепость начали бомбардировать 30 сентября (по старому стилю), на следующий день под прикрытием турецкого флота турки десантировались на косу.

В этот день был праздник Покрова, генерал-аншеф А.В. Суворов (он возглавлял оборону крепости и Днепровско-Бугского лимана) молился на литургии. Молитву он не прервал, лишь распорядился, чтобы дали всему десанту сойти на берег. О чем молился Суворов? Как всегда, о победе русского оружия. Молилась о победе и императрица Екатерина II, неделей ранее она писала главнокомандующему Григорию Потемкину: «Молю Бога, чтобы вам удалось спасти Кинбурн».

Пятитысячный турецкий отряд сначала окопался на косе, а после совершения намаза пошел в наступление. Русские ответили залпом крепостных орудий, в контратаку вступил отряд Иловайского, пехотный полк генерал-майора Река и батальон Козловского. Все войско возглавил сам Александр Васильевич. Русские взяли 10 ложементов (неглубоких траншей), выкопанных турками.

В бою Суворов получил ранение картечью, на него накинулось трое турок, но он был спасен мушкетером Ярославского полка Иваном Новиковым (мушкетерами в России тогда называли пехотинцев, вооруженных ружьями). В конце боя Суворов был вновь ранен, пуля навылет пробила ему руку. Победа русскими была одержана к 10 часам вечера, после того как к полю боя подошли подкрепления.

Суворов по достоинству оценил храбрость противника. «Какие молодцы, с такими я еще не дирался», писал он Потемкину. И не удивительно, командующий Хасан-паша велел отвести корабли от косы, чтобы турецкий солдаты не имели пути к отступлению. Туркам терять было нечего (хотя позже оставшихся в живых турки все же забрали на свои корабли).

Молитва русских была услышана, мы победили. Благодарственные молебны были отслужены на месте сражения и в Петербурге.

Победа при Кинбурне стала первой крупной победой русских войск в русско-турецкой войне 1787-1792 годов. Эта война окончилась для Порты поражением, попытка вернуть Крым окончилась неудачей.

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