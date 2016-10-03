Русские открыли космическую эру
фото: wikimedia.org

фото: wikimedia.org

4 октября 1957 года СССР произвел запуск первого искусственного спутника Земли

Над созданием спутника работала большая группа советских ученых, во главе которых стоял С.М. Королев. Долгие годы упорной и кропотливой работы не прошли даром, с полигона Тюра-Там (впоследствии он получил название Байконур) в 22.28 по московскому времени Спутник был выведен на орбиту и спустя 5 минут подал первый сигнал. Технический персонал и все следящие за историческим запуском Спутника огласили звуки городка криками «ура», и принялись качать на руках создателей космического аппарата.

За три месяца полета Спутник 1440 раз облетел Землю, наблюдение за траекторией его движения и изучение радиосигнала позволили получить важные научные данные.

Советский Союз стал первооткрывателем космоса. Одновременно был нанесен мощный удар по престижу США. В самой Америке неоднозначно отнеслись к такому лидерству СССР. Знаменитый писатель фантаст Рэй Бредбери назвал русский Спутник «будущим всего человечества» и дающим надежду на бессмертие. А его коллегу писателя Стивена Кинга, наоборот, запуск Спутника привел в ужас.

Он вспоминает тот день, ставший «черным» для американцев. 10-летний Стивен, вместе с родителями и другими детьми был тогда в кино, они смотрели фантастический фильм «Земля против летающих тарелок». Внезапно киноленту остановили, в зале включили свет, и представитель администрации и сообщил: «Русские вывели на орбиту Спутник». В кинозале повисло гробовое молчание. Убеждение в абсолютной исключительности американской нации было разрушено в один момент.

Космический обгон русских сильно ускорил американцев, Конгресс США пересмотрел программу финансирования космических исследований. Он профинансировал сначала создание Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA), а следом и Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Но старт американцами был проигран, космическую эру открыли русские.

Теги:
Места: Россия
188 лет российско-бразильским отношениям Далее в рубрике 188 лет российско-бразильским отношениям3 октября 1828 года установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО