Русские открыли космическую эру

Над созданием спутника работала большая группа советских ученых, во главе которых стоял С.М. Королев. Долгие годы упорной и кропотливой работы не прошли даром, с полигона Тюра-Там (впоследствии он получил название Байконур) в 22.28 по московскому времени Спутник был выведен на орбиту и спустя 5 минут подал первый сигнал. Технический персонал и все следящие за историческим запуском Спутника огласили звуки городка криками «ура», и принялись качать на руках создателей космического аппарата.

За три месяца полета Спутник 1440 раз облетел Землю, наблюдение за траекторией его движения и изучение радиосигнала позволили получить важные научные данные.

Советский Союз стал первооткрывателем космоса. Одновременно был нанесен мощный удар по престижу США. В самой Америке неоднозначно отнеслись к такому лидерству СССР. Знаменитый писатель фантаст Рэй Бредбери назвал русский Спутник «будущим всего человечества» и дающим надежду на бессмертие. А его коллегу писателя Стивена Кинга, наоборот, запуск Спутника привел в ужас.

Он вспоминает тот день, ставший «черным» для американцев. 10-летний Стивен, вместе с родителями и другими детьми был тогда в кино, они смотрели фантастический фильм «Земля против летающих тарелок». Внезапно киноленту остановили, в зале включили свет, и представитель администрации и сообщил: «Русские вывели на орбиту Спутник». В кинозале повисло гробовое молчание. Убеждение в абсолютной исключительности американской нации было разрушено в один момент.

Космический обгон русских сильно ускорил американцев, Конгресс США пересмотрел программу финансирования космических исследований. Он профинансировал сначала создание Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA), а следом и Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Но старт американцами был проигран, космическую эру открыли русские.

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