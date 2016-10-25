Русские моряки спасли Сан-Франциско от пожара

В 1863 году, во время обострения отношений между Россией с одной стороны и Англией и Францией, с другой, к берегам Америки были направлены две русские эскадры. В случае начала боевых действия двух стран против России, они должны были перерезать морские коммуникации англичан и французов, уничтожая военные и торговые суда. Кроме того, пребывание русских кораблей в американских портах являлось выражением поддержки Севера этой страны и президента Авраама Линкольна в войне с Югом.

Первая эскадра под командованием контр-адмирала Степана Лесовского контролировала атлантическое побережье страны. Воспоминания композитора Николая Римского-Корсакова, который по окончании Морского корпуса проходил на клипере «Алмаз» службу, описывают пребывание в Америке русской эскадры, как обширную и увлекательную.

Во всех портах, куда бы русские ни прибывали, им был оказан самый радужный прием. Морякам удалось даже посетить Ниагарский водопад. «Ожидавшаяся война с Англией не состоялась, и нам не пришлось каперствовать и устрашать английских купцов в Атлантическом океане», - сообщал Римский-Корсаков.

Вторая эскадра под управлением контр-адмирала Андрея Попова патрулировала английские торговые пути у тихоокеанского побережья, местом ее расположения был Сан-Франциско. Жители Калифорнии в русских моряках видели надежных защитников, а потому, здесь их встретили также тепло.

И русские ответили им тем же. Ночью 23 октября в Сан-Франциско случился крупный пожар, он охватил целый квартал. Пожарным города потушить огонь своими силами не удавалось, несколько ручных приводов, качающих воду, вышли из строя, силы пожарников были на исходе, и в этот момент на помощь пришли русские. 400 моряков со своим пожарным инвентарем вступили в бой с огненной стихией. Вскоре пожар был побежден, Сан-Франциско спасен, жители города были бесконечно благодарны русским морякам.

Но более важным было другое, присутствие русских эскадр у берегов США способствовало победе Севера и поражению рабовладельческого Юга.

В 2013 году, в год 150-летия подвига русских моряков, в планах властей города было отпраздновать эту памятную дату, но мероприятия были отменены из-за протеста ЛГБТ-сообщества Сан-Франциско. За полтора столетия изменились не только отношения США к России, поменялись сами американцы, причем самым фундаментальным образом.

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