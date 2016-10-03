188 лет российско-бразильским отношениям

Установлению дипломатических отношений между двумя странами в какой-то степени способствовала захватническая деятельность Наполеона I Бонапарта. В 1807 году король Португалии Жуан VI под угрозой наполеоновского вторжения перенес столицу в Рио-де-Жанейро, в Бразилию, которая в то время была португальской колонией. А в июле 1811 года Государственная коллегия иностранных дел Российской империи назначила к португальскому двору в Рио посла Федора Палена.

Россия уже тогда видела большой потенциал взаимоотношений с Бразилией, император Александр I прагматично подходил к этому вопросу, он рекомендовал Палену «поощрять склонность португальского министерства к установлению прямых торговых отношений с Россией». Преемник Палена Григорий Лангсдорф позволил России выработать торговую стратегию с Бразилией, он внес существенный вклад в установление и укрепление отношений между странами.

Победа России над Наполеоном в войне 1812 года вознесла русских на пик популярности во всем мире, в Старом и Новом Свете. «Да здравствует Император Александр! Да здравствуют храбрые русские!», - такими словами приветствовали русского посла в Рио португальцы и бразильцы.

В 1821 году португальский королевский двор вернулся в Лиссабон, а в следующем году Бразилия провозгласила свою независимость. Русские генконсулы вели дипломатическую работу уже собственно в новом государстве.

В 1828 году Россия установила с крупнейшей латиноамериканской страной официальные дипломатические отношения. На пост российского генконсула был назначен Франц Борель. Борель был разработчиком российско-бразильского договора «О дружбе, торговле и мореплавании» (1828).

Первые российские посольства в Бразилии не ограничивались только дипломатической деятельностью, высокообразованные послы проводили исследования научного характера. Бразильские ученые считают, что русские заложили основание в развитие ряда научных областей, геодезии, биологии антропологии и других. Бразильская наука в своем развитии отталкивалась от научных исследований, произведенных русскими.

Дипломатические отношения между двумя странами не всегда были ровными, но бразильцы всегда высоко ценили отношение России к их стране. Россия «не в пример прочим державам, держала себя совершенно в стороне, не вмешиваясь во внутренние дела Бразилии», - заявил еще в конце XIX века президент Бразилии Пруденте де Мораес.

Россия и сейчас придерживается высоких дипломатических стандартов в отношениях с Бразилией и всем миром. С крупнейшей латиноамериканской страной мы сохраняем добрые традиции сотрудничества, заложенные два столетия назад. Бразилия для России по-прежнему остается стратегически важным партнером.

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