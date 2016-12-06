На российский престол взошла Елизавета Петровна

В годы правления Анны Иоанновны (1730-1740) третья дочь Петра I Елизавета лишь формально занимала высокое место при дворе. Фактически же все десять лет правления императрицы Анны, видевшей в цесаревне явную угрозу своей власти, Елизавета Петровна находилась в опале.

После смерти Анны Иоанновны власть формально перешла к младенцу Иоанну Антоновичу, сначала под регентством Бирона, а после его смещения – под регентством его матери Анны Леопольдовны. Но деятельность «курляндско-брауншвейгского табора, который дотрепывал верховную власть, завещанную Петром Великим своей империи», как охарактеризовал тогдашнее российское руководство историк Василий Ключевский, шла в разрез с национальными интересами России. Поэтому Елизавета решила возглавить партию, целью которой было смещение иноземцев.

Партия, поддерживающая Елизавету, состояла из ее ближайшего окружения – Алексея Разумовского, Петра и Александра Шуваловых, Михаила Воронцова, лейб-медика Иоганна Лестока и французского посланника маркиза де Шетарди. На стороне Елизаветы были гвардейцы Преображенского полка, с которыми у нее были очень дружественные и теплые отношения.

В ночь на 25 ноября (старого стиля) 1741 года Елизавета приехав в Преображенские казармы, призвала солдат поддержать ее: «Други мои, как вы служили отцу моему… и мне послужите верностью вашею».

Во главе гренадерской роты из 308 человек Елизавета двинулась по Невскому проспекту к Зимнему дворцу, когда она стала отставать, гвардейцы посадили ее на плечи и внесли в Зимний дворец.

Дворцовая охрана присоединилась к гвардейцам. Арестованную правительницу Анну Леопольдовну со всем ее семейством отправили во дворец Елизаветы, были арестованы Миних и Остерман.

К утру был подготовлен манифест о восшествии на престол Елизаветы Петровны. После присяги гвардии и чиновников Елизавета под залпы салюта с Петропавловской крепости и Адмиралтейства и приветственные крики толпы проследовала в Зимний дворец. В дворцовой церкви был отслужен благодарственный молебен, и затем прочитан составленный Бестужевым-Рюминым, Алексеем Черкасским и Карлом Бреверном манифест. В нем «по законному праву, по близости крови к самодержавным родителям» обосновывалось восхождение Елизаветы на престол.

Восшествие на престол Елизаветы с особым удовлетворением было встречено русским духовенством. Ее нелицемерное отношение к православной вере было широко известно народу. Елизавета регулярно посещала богослужение, строго соблюдала посты, совершала паломничества по святым местам. В пути Елизавета Петровна часто выходила из экипажа и шла пешком.

При Елизавете было ограничено применение смертной казни, которую императрица заменила казнью «политическою».

В результате переворота 1741 года, вместо немецкой партии в управление включились русские люди. Придя к власти, Елизавета Петровна провозгласила курс на возрождение и продолжение дел Петра I. Ее правительство смогло проводить последовательную внешнюю политику. Отмена в 1754 году внутренних таможен привела к росту торговли между различными регионами страны.

Значительны были успехи в области национальной культуры: открыт Московский университет и первый Российский театр.

Восшествие Елизаветы Петровны на престол воспел в проникновенных стихах Михаил Ломоносов.

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