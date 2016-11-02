Россия стала Империей

Россия стала империей

После победы над Швецией и заключением Ништадтского мирного договора Петру I был преподнесен титул Императора Всероссийского. Это было вполне закономерным событием. Россия получила выход к Балтийскому морю и значительно увеличила свою территорию, присоединив Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и часть Карелии.

Инициатива присвоения нового титула императору исходила от православных иерархов – членов Святейшего Правительствующего Синода. Своими планами Синод поделился с Правительствующим Сенатом, после долгих обсуждений и совместного заседания, сенаторы и епископы провели переговоры с царем, они аргументированно убеждали его принять новый титул. После недолгих раздумий Петр Алексеевич согласился.

Церемония состоялась в день празднования Ништадтского мира 22 октября (старого стиля) 1721 года в Санкт-Петербурге. Торжества открылись литургией в Троицком соборе города, на службе присутствовало около тысячи военных и гражданских чинов. После чтения ратификационной грамоты и проповеди Феофана Прокоповича, епископа Псковского и Нарвского состоялась императорская инвеститура Петра I. Канцлер Гавриил Головкин зачитал речь-прошение. При ее чтении члены Сената и Синода стояли перед царем. В ответном слове царь принял новый титул. После этого было троекратное возглашение новых титулов. В этой церемонии обряд помазания на царство совершен не был, он был проделан над 10-летним Петром Алексеевичем еще в 1682 году.

Императорский титул Российского монарха вскоре признали ведущие европейские державы: Пруссия, Голландия, Швеция, Османская империя, Королевство Великобритания, Австрия, Франция, Испания и Речь Посполитая.

Победив Карла XII, этого северного Александра Македонского, Петр I доказал, что Россия как один из мировых лидеров. Россия во времена Петра увеличилась в своих территориях на западе и показала невероятный территориальный рост на востоке. Де-факто Россия уже была империей, 21 октября 1721 года, она стала империей де-юре.

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