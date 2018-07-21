Россия получает выход к Чёрному морю

Екатерина II, провозгласившая себя продолжательницей дел Петра Великого, достигнувшего успеха в разрешении балтийского вопроса, добилась крупных успехов в деле продвижения России к Чёрному морю. В этом вопросе российское правительство столкнулась с сильным противодействием Франции и Австрии, которые во время ведения боевых действий России с Барской конфедерацией втянули в войну Турцию. Для России война на два фронта была довольно обременительной, но в то же время в предшествующую Семилетнюю войну был накоплен хороший опыт, а потому Екатерина II была уверена в победе русской армии. В самом начале войны она писала графу Ивану Салтыкову: «Не первый раз России побеждать врагов».

На военном совете в Петербурге главным направлением военных действий избрали дунайские княжества — Молдавию и Валахию, там воевала армия генерал-аншефа Петра Румянцева, в 1770 году решили нанести удар по османскому вассалу, Крымского ханству. Здесь вела боевые действия армия генерал-аншефа князя Василия Долгорукова, полуостровом она овладела очень быстро, всего за 16 дней. После столь стремительного завоевания в городке Карасубазар (ныне Белогорск) 1 ноября 1772 года состоялось подписание договора, согласно которому Крым переходил под протекторат Российской империи.

В Порту был направлен пакет предложений, среди которых: независимость Крыма и свобода плавания русских судов по Черному морю, независимость Валахии и Молдавии, а также передача России одного из островов в Эгейском море, т.к. в ходе Архипелагской экспедиции русского флота, освобождённое население ряда греческих островов принимало подданство России. Но поскольку против этих условий выступала Австрия и предложила свой план раздела турецких владений, пришлось искать другие варианты. На переговорах в Фокшанах и Бухаресте не удалось достигнуть договорённостей по всем пунктам, Турция была против передачи России Керчи, поэтому лишь сила русского оружия сделал султана сговорчивее.

Подписание Кючук-Кайнарджийского мира

Победы Михаила Каменского при Базарджике, Ивана Салтыкова у Туртукая и особенно Александра Суворова и Каменского под Козлуждей и блокада Шумлы, где располагалась ставка великого визиря, заставили турок принять условия русских. Договор был подписан 10 (21) июля 1774 года «в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи» (ныне болгарское село Кайнарджа).

Согласно договору, ранее завоёванные крепости Азов и Кинбурн оставались за Россией, крепости на побережье Крыма Керчь и Еникале, как и степи между Бугом и Днепром также переходили к ней. Черное и Мраморное моря объявлялись свободными для российских торговых судов, что увеличивало возможности торговли с западноевропейскими странами. Во владение России переходила Кабарда. Грузия освобождалась от позорной дани юношами и девушками, отправляемыми в Турцию. Большое значение имел договор для народов Молдавии и Валахии, которые оказывались под протекторатом России.

Вставка в текст договора обязательство Турции по обеспечению «твёрдой защиты христианскому закону и церквам оного», Россия получала право с перспективой выступать от имени закабалённого мусульманами христианского населения Болгарии, Греции и Сербии, что усиливало значение на международной арене. Наконец, за военные издержки Турция должна была уплатить России 4,5 миллионов рублей.

Заключение Кючук-Кайнарджийского договора, завершившего тяжёлую шестилетнюю войну, стало большим успехом русской армии, действовавшей под командованием Петра Румянцева (поэтому эту войну называют ещё румянцевской) и крупным успехом российской дипломатии. Историк Елена Дружинина в подтверждение значения договора 1774 года указывает на Тешенский мир 1779 года, «заключённый под диктовку русской дипломатии и закрепивший влияние России в Германской империи. Другим свидетельством возросшего авторитета Российского государства явилась декларация о «вооружённом нейтралитете» от 28 февраля 1780 года». Основные задачи, поставленные правительством Екатерины II, были выполнены, и созданы все условия для присоединения Крыма к России.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»