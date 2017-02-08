Россия перешла на григорианский календарь

Папа Григорий XIII, внедривший новый календарь в католических странах Европы, и Ульянов-Ленин, внедривший его в России

Юлианский календарь, сегодня его еще называют старый стиль, на Руси был принят фактически вместе с христианством. Так переписчик Остромирова Евангелия (1057), дьякон Григорий в конце книги вместе с годом указывает день окончания работы – 12 мая, на память Епифана (святителя Епифания Критского). Это говорит о том, что в обиходе был юлианский календарь, по которому жила Православная Церковь. Многие столетия юлианский календарь оставался единым в жизни государства и Церкви.

В Западной Европе тем временем иезуиты разработали новый календарь, который внедрил в 1582 году папа Григорий XIII. На него постепенно перешел ряд европейских стран.

Вероятность перехода была и у России. В 1697-1698 годах Петр I вместе с Великим посольством совершил поездку по странам Европы. Передовые страны Голландия, Австрия и Речь Посполитая уже более 100 лет пользовались григорианским календарем. Мог привезти и внедрить в России новый календарь и великий реформатор Пётр Алексеевич. Но не стал этого делать.

Это сделали в 1918 году пришедшие к власти большевики. Календарный вопрос, очевидно как самый важный, был поставлен на заседании Совета народных депутатов уже спустя 3 недели после октябрьского переворота. Григорианский календарь был введен в действие в феврале 1918 года, после подписания 26 января (еще старого стиля) Ульяновым-Лениным соответствующего декрета.

Понятно, такой шаг был нужен для более точной координации с пролетариями европейских стран, для скорейшего распространения идей Интернационала.

Примечательна формулировка, сопровождающая его введение: «В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени».

Это показатель отношения Ленина и большевиков к русскому народу, его они считали темным, необразованным и бескультурным.

Русская Православная Церковь по-прежнему живет по юлианскому календарю.

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