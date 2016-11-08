Россия и Дания установили дипломатические отношения

Первые сведения о русско-датских отношениях относятся к XI веку, о торговых контактах Руси и Дании сообщают западноевропейская «Хроника» Адама Бременского и наша Первая Новгородская летопись.

Важнейшим этапом в отношениях между двумя странами стало подписание в 1493 году русско-датского договора. Прежде всего, он имел военное содержание и был направлен против Великого княжества Литовского и Швеции. Дания в то время была мощной державой, она «председательстовала» в Кальмарской унии – союзе трех скандинавских государств Дании, Швеции и Норвегии. Швецию в какой-то момент перестала устраивать ведущая роль Дании, поэтому для предотвращения перехода конфликта в военную фазу, Копенгаген заключил союз с Москвой. В случае начала военных действий Швеции против Дании, Россия обязана была выступить на стороне последней. Дания обязывалась оказывать России военную поддержку против Великого княжества Литовского. Для Русского государства этот договор укреплял позиции на Балтике.

Содержание договора обсуждалось с датским послом летом 1493 года в Москве, а в ноябре русское посольство в составе Дмитрия Ларева-Палеолога и Дмитрия Зайцева прибыло в Копенгаген. В своем замке датский король Ханс подписал договор, скрепил печатью и по требованию русских поцеловал на нем крест.

Договор «О любви и братстве» затрагивал также вопрос о границах Русского государства и стран-участниц Кальмарского союза, о возможности населения, проживающих в приграничных районах, заниматься хозяйственной деятельностью.

Торговые пункты договора были направлены против монополии Ганзы, торговля между двумя странами должна была весть без ганзейского торгового посредничества. На основании договора датским купцам было разрешено открытие торговых представительств в Новгороде и Ивангороде, а русских купцам, правда во второй половине XVI века, в Копенгагене и на острове Готланд.

Стороны договорились выдавать по запросу перебежчиков, поэтому скрыться от правосудия и отсидеться в Копенгагене, у преступников из России не было возможности.

Договор был пролонгирован практически без изменения содержания дважды, в 1506 и 1516 годах, и просуществовал до заключения нового договора в 1562 году.

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