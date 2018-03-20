В России введена единая монетная система

С 1533 года, после смерти великого князя Василия III, Русским государством в течение пяти лет управляла его вдова, великая княгиня Елена Васильевна Глинская, осуществлявшая регентство при малолетнем наследнике Иоанне IV.

За время правления Елена Глинская совершила немало дел государственной важности: со Швецией заключила договор о свободной торговле, с Литвой и Польшей – мирный договор, завершивший Стародубскую войну. На западных рубежах провела укрепление и постройку новых городов, восстановила Устюг и Ярославль. В Москве заложила Китай-город.

В годы правления Елены Васильевны была сделана попытка изменить систему местного управления, которая стала предшественницей будущих реформ Ивана Грозного. Однако наиболее масштабным мероприятием внутренней политики тех лет стала денежная реформа 1535 года, приведшая к унификации денежного обращения и преодолению последствий раздробленности страны.

Денежная система к тому времени была в значительной степени дезорганизована. Свою монету чеканили разные русские города: Новгород, Псков и Тверь. В это же время большое распространение получило такое финансовое преступление, как чеканка из серебра с примесями и обрезка монеты. Вес монеты урезался до 50% от изначального.

Против фальшивомонетчиков государство предпринимало самые строгие меры, вплоть до смертной казни. А проведенная реформа устанавливала единые типы монет и ликвидировала права удельных князей на чеканку собственной монеты. Многочисленные резаные и поддельные серебряные монеты было приказано перелить в новые.

В основу единой монетной системы был положен серебряный рубль, он равнялся 100 копейкам. Основной и самой распространенной денежной единицей Московской Руси стала «копейка» — монета с изображением всадника. Предполагают, что изображение всадника на коне пошло из Новгорода, где особо почитался святой Георгий Победоносец. Вместо меча всадник держал копье, отсюда и название монеты – копейка. Хождение копейки с изображение всадника с мечом было запрещено по окончании реформы в августе 1538 года.

Пореформенная копейка чеканилась из серебра весом 0,68 граммов, на реверсе (обороте) помещалась надпись «Осподарь всея Руси», а с 1538 года – «Князь Великий Иван всея Руси» (монеты чеканились от имени Ивана IV Васильевича). Поскольку в качестве основного инструмента для чеканки использовались расплющенные обрезки серебряной проволоки, на выходе монеты были неправильной формы.

Не случайно историки-нумизматы называют 20 марта днем рождения копейки.

Новая монета чеканилась на московском, новгородском и псковском монетных дворах. С 1535 по 1538 год были окончательно унифицированы денежные системы ранее экономически малосвязанных областей, прежде всего Новгорода и Москвы. Большое значение имело и то, что реформой окончательно закреплялась десятичная система денежного счета.

Исследователи называют реформу Глинской «образцом блестяще продуманной и последовательно осуществленной перестройки денежного хозяйства».

Денежная реформа 1535 года завершила политическое объединение русских земель, способствовала их более интенсивному экономическому росту и развитию торговли с европейскими странами.

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