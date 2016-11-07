В России открылся один из первых «приютов для опьяневших»
В России открылся один из первых «приютов для опьяневших»

Инициатор создания приюта врач Федор Архангельский явил пример милосердного отношения к заблудшим и падшим

Выдающийся русский врач, уроженец Тульской земли Федор Сергеевич Архангельский (1855-1928) был сыном священника и по принадлежности к духовному сословию обучался в Тульской семинарии. Свое призвание он видел в практической медицине, поэтому получил соответствующее образование на медицинском факультете МГУ.

Всю свою жизнь он посвятил врачебному делу и лечению людей. На это он не жалел ни собственных сил, ни средств. В Туле на свои деньги он открыл туберкулезный диспансер и для женщин специальную лечебницу. В 1904 году благодаря стараниям Федора Сергеевича и Тульского общества трезвости был открыт один из первых в России «приют для опьяневших». Это в советское время подобные заведения стали называть вытрезвителями.

Заведение должно было «дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи».

Пьяных на улицах города подбирал кучер, он состоял в штате приюта вместе с фельдшером.

Здесь же, в детском отделении, находили временный приют дети пьющих родителей. Заведение финансировалось из городского бюджета. Вскоре подобные приюты стали создаваться в других губернских городах, общество тогда понимало, что эту задачу надо решать на государственном уровне.

Примечательно, что Архангельскому помощь в этом деле оказывал Лев Николаевич Толстой. Архангельский был лечащим врачом детей писателя. Толстой поддерживал тульский приют, выпускал антиалкогольные буклеты и как публицист боролся с этим явлением.

Деятельность приюта показала результаты уже в первый год работы. Смертность «от опоя» в городе оружейников снизилась в 1,7 раза.

В 1913 году Федор Сергеевич за свою инициативу был удостоен золотой и серебряной медали на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге. В 2016 году на месте его погребения на Всехсвятоском кладбище Тулы Архангельскому был установлен памятник. 

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Места: Россия
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