Резать под наркозом!
Резать под наркозом!

170 лет назад русский врач Федор Иноземцев впервые в России провел хирургическую операцию под эфирным наркозом

Выдающийся русский врач Федор Иванович Иноземцев (1802-1869) известен, прежде всего, как талантливый врач и хирург, он впервые в России совершил хирургическую операцию под эфирным наркозом, кроме того он развивал идею лечения молочными продуктами, придумал рецепт антихолерных капель и разработал собственную методику лечения глазных болезней.

Среди его учеников будущие светила отечественной медицины Иван Сеченов, Сергей Боткин и Николай Склифосовский. Иноземцев был очень популярным практикующим врачом, в год он принимал до шести тысяч пациентов, не только богатых и известных, но и бедных, бедных он лечил совершенно бесплатно.

Свою первую самостоятельную операцию Иноземцев провел во время обучения на третьем курсе Харьковского медицинского университета. Образование продолжил в профессорском институте в Дерпте, после защиты докторской диссертацию проходил стажировку под руководством западноевропейских хирургов.  

В Московском университете возглавлял кафедру практической хирургии.

В 1847 году Федор Иванович в Рижской первой городской больнице произвел операцию с использованием эфирного наркоза. Четырьмя месяцами ранее она была проведена американскими врачами. Иноземцев, внимательно следивший за достижениями западных коллег, решил провести такую операцию в России. Вскоре операции с применением эфирного наркоза провели другие российские хирурги Тито Ванцетти и Николай Пирогов.

Специально созданные комиссии стали изучать этот обезболивающий метод и внедрять его в хирургическую практику. Заслуга Иноземцева не только в первенстве проведенной операции, но и в исследовании действий наркоза, его он изучал в составе Специального Наркозного комитета под руководством профессора Филомафитского, и в распространении этого метода в госпиталях и больницах страны.

Благодаря стараниям Федора Иноземцева и других русских врачей, больные перестали терпеть чудовищные боли во время операции.

Иноземцев был не только сострадательным врачом, сопереживающим своим пациентам.

Он был настоящим патриотом России и патриотом российской науки. Именно от Федора Ивановича его ученики услышали ранее незнакомые выражения: «Русская медицина» и «Русская наука».

Никифор Бегичев – последний русский землепроходец Далее в рубрике Никифор Бегичев – последний русский землепроходецВо время поисков пропавшей экспедиции барона Толля, Бегичев спас жизнь своему командиру Александру Колчаку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО