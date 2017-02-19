Резать под наркозом!

Выдающийся русский врач Федор Иванович Иноземцев (1802-1869) известен, прежде всего, как талантливый врач и хирург, он впервые в России совершил хирургическую операцию под эфирным наркозом, кроме того он развивал идею лечения молочными продуктами, придумал рецепт антихолерных капель и разработал собственную методику лечения глазных болезней.

Среди его учеников будущие светила отечественной медицины Иван Сеченов, Сергей Боткин и Николай Склифосовский. Иноземцев был очень популярным практикующим врачом, в год он принимал до шести тысяч пациентов, не только богатых и известных, но и бедных, бедных он лечил совершенно бесплатно.

Свою первую самостоятельную операцию Иноземцев провел во время обучения на третьем курсе Харьковского медицинского университета. Образование продолжил в профессорском институте в Дерпте, после защиты докторской диссертацию проходил стажировку под руководством западноевропейских хирургов.

В Московском университете возглавлял кафедру практической хирургии.

В 1847 году Федор Иванович в Рижской первой городской больнице произвел операцию с использованием эфирного наркоза. Четырьмя месяцами ранее она была проведена американскими врачами. Иноземцев, внимательно следивший за достижениями западных коллег, решил провести такую операцию в России. Вскоре операции с применением эфирного наркоза провели другие российские хирурги Тито Ванцетти и Николай Пирогов.

Специально созданные комиссии стали изучать этот обезболивающий метод и внедрять его в хирургическую практику. Заслуга Иноземцева не только в первенстве проведенной операции, но и в исследовании действий наркоза, его он изучал в составе Специального Наркозного комитета под руководством профессора Филомафитского, и в распространении этого метода в госпиталях и больницах страны.

Благодаря стараниям Федора Иноземцева и других русских врачей, больные перестали терпеть чудовищные боли во время операции.

Иноземцев был не только сострадательным врачом, сопереживающим своим пациентам.

Он был настоящим патриотом России и патриотом российской науки. Именно от Федора Ивановича его ученики услышали ранее незнакомые выражения: «Русская медицина» и «Русская наука».

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