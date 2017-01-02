Протоиерей Федор Голубинский – русский религиозный философ

Федор Александрович родился 22 декабря 1797 года в Костроме (или Ипатьевской слободе близ Костромы) в семье псаломщика, впоследствии ставшего священником. В Костроме окончил гимназию, духовное училище и семинарию, в семинарии по обычаю того времени получил за свой кроткий нрав фамилию Голубинский.

Детскую простоту и христианское смирение Голубинский, по воспоминаниям современников, сохранил до конца жизни.

Как один из лучших учащихся семинарии в 1814 году был направлен в открывшуюся в стенах Троице-Сергиевой лавры Московскую духовную академию. Здесь был принят в основанное самими студентами перовое в истории российских духовных школ богословско-философское сообщество «Ученые беседы», созданному по мнению ряда исследователей на подобие братств вольных каменщиков. Часть русского общества начала XIX века не избежала увлечения масонскими идеями, вполне возможно, что они проникли и в церковно-академическую среду.

Биографы Голубинского говорят, что в круге его интересов были наряду с восточно-христианскими мистиками Макарием Египетским, Исааком Сириным, Григорием Паламой, мистики западные Иоганн Арндт, Иоганн Таулер, Франциск Сальский, Эммануил Сведенборг и Якоб Бёме.

Кроме мистиков и теософов Голубинский хорошо был знаком с работами и учением Канта, Гегеля, Шеллинга. Долгое время ходила легенда, что Шеллинг состоял в переписке с московским философом.

Хорошее знание трудов европейских теологов, теософов и философов, все их работы Голубинский изучал в оригинале, говорит о высоком уровне Московской духовной академии, ее преподавателей и учащихся, во всяком случае, в этом вопросе она не отставала от школы светской.

И среди философов духовной академии, на первом месте профессор-протоирей Федор Голубинский, по словам автора «Истории русской философии» Василия Зеньковского, в своей среде он стоял «выше всех по силе философского дарования».

Его высоко ценил святитель Филарет Московский и уважали старцы Оптиной пустыни.

За 36 лет преподавания в Академии прочитал серию курсов по общему введению в философию, метафизике, онтологии, гносеологии, нравственной философии, истории философских систем, эмпирической психологии. Голубинского называют основателем московской школы теистической философии. Его философию изучало не одно поколение учащихся Московской духовной академии.

Среди известных учеников и последователей Голубинского – Виктор Кудрявцев-Платонов, Дмитрий Левицкий и Алексей Введенский. В память о русском философе фамилия Голубинский была дана Евгению Евстигнеевичу, ставшему впоследствии крупным специалистом по истории Русской Православной Церкви.

Скончался протоирей Федор 22 августа 1854 года в Костроме.

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